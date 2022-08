Sreča, v nasprotju s starostjo, ne pride sama

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Silvo Grdešič Gero v pokoju, je aktiven na gospodarskem in društvenem področju. Deluje v Rudniku rjavega premoga Kanižarica v zapiranju d.o.o. - v likvidaciji, saj pristojni organ še vedno ni izdal odločbe o izbrisu podjetja iz registra. Nekaj časa je poučeval fiziko in še danes trdi, da so za nezadostne ocene v šoli krivi učitelji. Še ne polnoleten je z nekaterimi prijatelji ustanovi košarkarski klub v Črnomlju, prvi tja pripeljal računalnike, kandidiral za državnega poslanca, igra kitaro, saksofon, kontrabas, orglice, sintetizator, zadnja leta je v ansamblu bobnar, ogromno dela opravi v vinogradu. Uvaža glasbene inštrumente in vodi Jazz klub Gero. V Črnomlju ga ni, ki ga ne bi poznal.