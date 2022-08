Stanovalci v domovih potrebujejo stalnega zdravnika

V nadaljevanju preberite:

Na Gorenjskem in Primorskem, kjer se soočajo s hudim pomanjkanjem zdravnikov, je zdravnik premalokrat na voljo tudi v domovih za starejše, zato stanovalci, ki so zaradi pridruženih in kroničnih obolenj ter starostne oslabelosti še posebej ranljiva skupina, ne dobijo redne zdravstvene obravnave, zaostajajo tudi z napotnicami in pregledi izvidov.

Včasih morajo težave reševati tudi s klicem v dežurno ambulanto ali stanovalce, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, peljejo na urgenco. Da zagotavljanje zdravnikov v domovih ni prednostna naloga, je razbrati iz odgovorov ministrstva za zdravje, kjer med drugim pravijo: »Sprejem v socialnovarstveni zavod ne pomeni avtomatsko tudi nujne potrebe po takojšnjem pregledu zdravnika, prav tako s sprejemom v zavod pacientom ostaja pravica do izbranega osebnega zdravnika.«

Čeprav v domovih menijo, da bi bila najboljša rešitev urejena zdravstvena služba s stalnim domskim zdravnikom, podatki ZZZS kažejo, da je vse manj domov za starejše, ki imajo v domski ambulanti sami zaposlenega zdravnika. Narašča pa število zasebnih zdravnikov s koncesijo.