V nadaljevanju preberite:

Strokovnjaki so opravili obsežno analizo 422 raziskav – preverjali so sicer več kot 13.000 virov –, s katero so iskali zdravstvene posledice starizma. S tem najobsežnejšim pregledom so ugotovili, da se škodljiv vpliv starizma pojavlja hkrati na strukturni in individualni ravni na vseh petih celinah.