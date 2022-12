V nadaljevanju preberite:

V Velikih Laščah, kjer so pred petindvajsetimi leti v gostilni Pri Kuklju pripravili prvo razstavo takrat malo znanih tradicionalnih božičnih kruhov, poprtnikov, ki so jih pekle velikolaške gospodinje, so imeli letos že tretji Fes­tival božičnega kruha. Na njem so razkrili nove podrobnosti o zgodovini te posebne tradicije.