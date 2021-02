Vabljeni k telovadbi tudi pred malimi zasloni

Javni dostop za vse prebivalce

Vsak trenutek je lahko nov začetek



Idejni vodja in ustanovitelj društva Šola zdravja, ruski zdravnik in nevrolog Nikolay Grishin, ki je sestavil vaje 1000 gibov, bo imel danes od 10. do 12. ure prek zooma predavanje oziroma delavnico z naslovom Vsak trenutek je lahko nov začetek. Neposredno se bodo vključile tudi nekatere lokalne televizije, nekaj jih bo predvajalo posnetek predavanja dan pozneje, ker se zaradi vnaprej načrtovanega rednega programa ne morejo vključiti neposredno v prenos. Predavanje bo javno dostopno na njihovi spletni strani in facebook profilu. Tam je na voljo tudi povezava za vstop v »zoom sobo«.



Tudi neposredni prenosi

Ob omejitvah druženja in giban­ja, ki so posledica ukrepov za zajezitev epidemije zaradi koronavirusa, so v društvu Šola zdravja poiskali nove načine, kako ljudi, predvsem starejše, še naprej navduševati za telovadbo. Lokalne televizije so pritegnili k akciji Telovadimo doma prek malih zaslonov. Veliko se jih je odzvalo in uvrstilo vadbo 1000 gibov v svoj jutranji program, tudi tiste z omejenim časom predvajajo telovadbo enkrat do trikrat na teden.Društvo šola zdravja ima po vsej Sloveniji 4577 članov. »Nekatere skupine so začele telovadbo v naravi izvajati že prejšnji ponedeljek, ko so se sprostili ukrepi. Večina pa se jih je odločila, da bodo znova zbrali marca. Trenut­no imamo 230 skupin, kličejo pa nas že za ustanavljanje skupin na novih lokacijah po Sloveniji, kjer še ne telovadijo zunaj. Naš cilj je priti v vsako slovensko vas, kraj in naselje. Trenutno smo dejavni v 82 občinah, želimo pa si biti v vseh 212,« je povedala, medijska promotorica društva.Kljub sproščanju ukrepov so se odločili za nadaljevanje vadbe prek malih zaslonov in zooma, ker so trenutno temperature še nizke, v skupinah pa je večinoma tudi več kot deset članov: »Naši člani so veseli, da 1000 gibov predvajajo tudi lokalne televizije, ker jih veliko nima možnosti uporabe interneta in vadbe ne morejo spremljati prek zoom aplikacije ali videoposnetka na kanalu youtube,« pravi Galijaševa.Telovadba prek televizijskih zaslonov in v živo prek zooma pa se jim zdi predvsem pomembna, ker ni namenjena le njihovim članom, ampak vsem prebivalcem, saj je s tem postala javno dostopna. Obe povezavi do zoom vadbe 1000 gibov vsak delovni dan ob 8. uri in do zoom vadbe z dodatnimi vajami za moč ob ponedeljkih in sredah ob 15. uri je mogoče najti na njihovi spletni strani (https://solazdravja.com/) in facebook profilu.Na vadbi prek aplikacije zoom vsak dan sodeluje od 80 do 100 ljudi, tudi zdaj, ko so se nekatere skupine že spet zbrale na prostem. Kako obiskane so vaje, pove tudi podatek, da je trenut­no 10.946 ogledov filma Metoda 1000 gibov na kanalu youtube. To je film, ki ga predvajajo tudi lokalne televizije. Podatka, koliko ljudi vadi pred televizorjem, pa ni, ker lokalne televizije nimajo teh meritev.Na pobudo društva Šola zdravja, ki je prostovoljska organizacija s statusoma nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa in rekreacije ter humanitarne organizacije na področju zdravstvenega varstva in jo že več kot pet let podpira ministrstvo za zdravje, so se odzvale nasled­nje lokalne televizije: ETV HD (Zasavje), STV (Savinjska TV), AS televizija (Murska Sobota), TV Vaš kanal, VI-TEL (Primorska TV), TV Bled, TV Medvode, R Kanal+ (Ribnica), PeTV (Ptuj), Koroška TV, KTV (Ormož), Koroška Regionalna TV, Vascom TV (Pivka), Zasavska TV, Gorenjska TV, GO TV (Goriška), E-Posavje TV, ORON TV (Notranjska TV), SIP TV, ATM TV (Kranjska Gora), BKTV in KTV Slovenska Bistrica.Z možnostjo zamika za sedem dni nazaj si je mogoče telovadbo predvajati vsak dan ob katerikoli uri. Samo preveriti je treba, ali vaš operater spremlja katero od navedenih lokalnih televizij, in se pridružiti jutranji telovadbi prek malih zaslonov. Lokalna ETV HD, ki pokriva Zasavje in osrednjo Slovenijo, se je prejšnji ponedeljek ob 8. uri prvič vključila v tako imenovano online vadbo prek zooma in so neposredno predvajali celotno polurno vadbo v živo. O tem razmišljajo še nekatere lokalne televizije.