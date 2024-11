Veliko spletišč še vedno ni dostopnih za vse

V nadaljevanju preberite:

Odkar so septembra 2019 začela veljati določila zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), se stanje dostopnosti javnih spletnih strani sicer izboljšuje, vendar zelo počasi. Lani je bilo ugotovljeno, da več kot 98 odstotkov spletnih strani ni v celoti skladnih s standardi dostopnosti. Učinkovita prilagoditev bo potrebna tudi zaradi upoštevanja zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev, ki bo začel veljati sredi prihodnjega leta.

Nekateri najbolj sporni primeri zapostavljenosti ranljivih skupin so povezani z javnimi spletnimi storitvami, kot je e-uprava, ki pogosto ne ponuja ustreznih prilagoditev za slepe, slabovidne ali starejše uporabnike, kar otežuje dostop do osnovnih upravnih storitev, pravi dr. Matjaž Debevc, upokojeni profesor mariborske univerze in koordinator ekspertne skupine za dostopnost, imenovan za nacionalnega eksperta Evropskega centra virov o dostopnosti z imenom Accessible EU, ki ga je evropska komisija zagnala julija lani in ga tudi financira, kar bo trajalo do leta 2027.

Problematični so tudi zdravstveni portali, saj so postopki za naročanje ali dostop do zdravstvenih kartotek za starejše in digitalno nepismene prebivalce preveč zapleteni. Tovrstne težave ustvarjajo digitalno izključenost in povečujejo odvisnost ranljivih skupin od pomoči drugih.