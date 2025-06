Fructal z neverjetnim mejnikom: 80 let dobrih časov

Blagovna znamka Fructal že 80 let skrbi, da je naš vsakdan povezan z lepimi časi. Koliko se vas šolskih izletov spominja po dobrem domačem sendviču in soku Pingo? Kaj pa spomini na ikonično kombinacijo gostega soka s smetano? Koliko mamic je svojim otrokom za prvi gostejši obrok ponudilo izjemno okusne Frutke? In koliko vas je energijo našlo z ugrizom v legendarno sadno tablico Frutabela? Spominov na izjemne izdelke Fructal se je v 80 letih nakopičilo kar nekaj. In prav to je tisto, kar naredi blagovno znamko neprecenljivo.

Zgodba Fructala se je začela leta 1945 v Ajdovščini, v opuščeni tekstilni tovarni, kjer se je pet sodelavcev v improviziranih kotlih lotilo žganjekuhe. Že prvo leto so se razvili v zelo resno podjetje, ki so ga poimenovali Flores in je štelo kar 133 zaposlenih. Leta 1955 so se preimenovali v Fructal, ime, ki je danes sinonim za kakovost in tradicijo.

FOTO: Fructal

Največji odkupovalec slovenskega sadja

Fructal je rasel s podporo naprednega razmišljanja in želje, da bi širši lokalni skupnosti ponudili najboljše. In to jim je zelo dobro uspevalo. Vsako desetletje je prineslo napredek – od prvih džemov, sokov in legendarnih izdelkov, kot so Dvojni C, Frutek, Fruc, Frutabela, Bibita, do sodobnih izdelkov, obogatenih z vitamini, brez dodanega sladkorja ali v bio različicah. Fructal je oral ledino tudi na področju tehnologije – uvedel je embalažo rastlinskega izvora in reciklirane plastenke ter vseskozi razvijal nove linije za funkcionalne napitke.

Obstal in napredoval je tudi v najzahtevnejših in nejasnih razmerah na trgu nekdanje Jugoslavije, vztrajal in se uspešno prebil še dlje – danes je namreč s svojimi izdelki navzoč v več kot 35 državah po svetu. Ob tem je vedno ostal zvest koreninam in slovenski lokalni skupnosti. Že vrsto let je največji odkupovalec slovenskega sadja in tesno sodeluje z domačimi pridelovalci.

FOTO: Fructal

Fructal je samo v letu 2024 od slovenskih kmetov odkupil več kot 1676 ton sadja. Od tega 1530 ton domačih jabolk, 20,5 tone domačih hrušk, 87 ton domačih hrušk viljamovk, 31 ton domačih breskev in osem ton bio vipavskih breskev.

Fructal pogumno zre v prihodnost. Z več kot sedmimi milijoni evrov novih vlaganj razvija napredne tehnologije in skrbi za še boljše razmere za svoje zaposlene. Pri tem ostaja zvest svojemu temeljnemu poslanstvu – snovati pristne okuse, ki bodo tudi v prihodnosti soustvarjali dobre čase.

Naročnik oglasne vsebine je Fructal