5 razlogov, zakaj so Vodice idealna destinacija za vaš naslednji dopust

Vodice, slikovito sredozemsko mesto na hrvaški obali, so idealna destinacija za sprostitev, odkrivanje čudovite narave ter uživanje v mediteranskih okusih in vonjavah.

1. Vodice imajo preprosto vse

Vodice so živahno turistično središče z bogato tradicijo in turistično ponudbo, ki leži ob morju v širokem zalivu. V središču Vodic prevladuje velika marina s skoraj 400 privezi, okoliški arhipelag pa je eden najlepših na svetu. Mestece po meri človeka, tako za življenje kot za prosti čas, ponuja vse vrste nastanitev, od hotelov, apartmajev in sob zasebnih najemnikov do kampov. Kilometri lepih in znanih vodiških plaž bodo zadovoljili vse okuse, ne glede na to, ali izberete urejene peščene in prodnate plaže z vso spremljajočo infrastrukturo ali skrite zalive za tiste, ki si želijo intimnosti, miru in tišine. Čistost Jadranskega morja, šum valov in vonj borovcev s plaž in samotnih zalivov bodo sprostili vaše telo ob uživanju na naših številnih plažah. Z vami bomo delili sadeže zemlje in morja, vonj in okus naše kulinarične tradicije – sprehodite se po tržnici ali si privoščite katero od številnih znanih restavracij s prijetnimi mediteranskimi melodijami, ki bodo še dodatno popestrile vsak okus.

FOTO: TZ Vodice

2. Aktivne počitnice za vse

V Vodicah boste z lahkoto prebudili pustolovca v sebi! Preizkusite kajakaštvo in jadranje ali odkrijte razburljiv podvodni svet. Za ljubitelje vožnje na dveh kolesih imamo na voljo kilometre raznolikih kolesarskih poti za vsakogar. Za rekreativne kolesarje manj zahtevne poti, za prave kolesarske navdušence rdeče spuste in zelo težke vzpone. Če pa si želite pravega gorskega kolesarjenja, po skalah in prašnih cestah, poskusite z rdečo progo Orlov krog, kjer poteka dirka C2 za svetovni pokal v MTB. Ne glede na to, ali ste profesionalec, rekreativec ali se šele pripravljate na sprejemanje zdravih športnih navad, vam bo zasnova vodilne scenografije pomagala izboljšati svoje rezultate ali se le dobro zabavati. Ali smo omenili, da lahko naše vinarje in pršutarje obiščete s kolesom? Ni boljšega osvežilnega napitka, preverite!

3. Vodice so tako super, da imajo svoj otok

Otok Prvić, nekoč mondeno letovišče plemiških družin, danes pa oaza lepote in otoškega miru, je pravi Mediteran, kakršen je bil nekoč. Na otoku ni prometa, od zajtrka na terasi pa se spustite do čudovite plaže in čistega morja, kjer koli rezervirate namestitev. Med odmorom od kopanja v nerealno čistem in modrem morju ugotovite, kdo je izumil padalo in viseči most ter kakšna je povezava z otokom Prvić, ter poskusite hobotnico na solati v olivnem olju z oznako hrvaški otočni izdelek.

4. Uživajte v spektaklu narave na dosegu roke

V bližini Vodic sta celo dva narodna parka, Kornati in Krka. Preživite dan na izletu z ladjo in odkrijte nepozabne Kornate, narodni park, ki se razteza na približno 220 km², od katerih ¾ predstavlja morski ekosistem, medtem ko celino sestavlja 89 otokov, otočkov in grebenov. Ne zamudite spektakularnih slapov Krke v istoimenskem narodnem parku. Marsikje na Krku teče mirna reka, ki s »srebrnimi ogrlicami« oznanja svojih sedem veličastnih slapov; vse gostejše valovanje vode, ki dobi srebrno barvo in videz neštetih ogrlic, raztresenih po reki. Ampak to še ni vse! Ob prihodu v Vodice ali vrnitvi domov boste šli mimo najbolj znanega narodnega parka v Evropi Plitvička jezera. Vsekakor preverite!

5. Če ste bolj za mestni oddih in vpijanje kulture …

Vodice so na idealni legi za vpijanje kulture severne in srednje Dalmacije. Nekaj ​​minut vožnje stran je pravi biser - mesto Šibenik. Sprehodite se in pokukajte na njegove ulice, skale in trge, in pred vami bodo zorela najdragocenejša dela dalmatinske umetnosti. Edinstvena lepota šibeniške katedrale in mistična morska trdnjava sv. Nikolaja vas čakata iz Unescove dediščine. In predstavljajte si koncert pod zvezdami s pogledom na številne šibeniške otoke in srednjeveško mestno jedro! Popolnoma nepozaben večerni izlet vas čaka na enem najlepših odrov na svetu, trdnjavi sv. Mihovila.

Kakor koli boste že preživeli dneve v Vodicah, ko pade noč, se sprehodite do prve plaže in poglejte v nebo. Na tisoče zvezd vam bo zaželelo lahko noč ob umirjenem šumu morja. Ali obstaja boljši dopust?

FOTO: TZ Vodice





Naročnik oglasne vsebine je TZ Vodice