Bihać med zvezdami evropskega turizma

Britanski izdajatelj turističnih vodnikov Time Out je ob koncu leta sestavil seznam naj evropskih mest. Provansalski Arles so ocenili najbolje, češko Brno je drugo, litovski Kaunas tretji, četrti je Odense (Danska), naša Ljubljana je peta. Sledijo Oslo, Turku, Valencia, Sheffield, Trikala. Na lestvici skorajda ni presenečenj, razen enega – bosanskega Bihaća na 11. mestu.

Bihać je tako pred Liverpoolom, Rotterdamom, Milanom, Freiburgom in Invernessom, ta zaključuje seznam 16 mest stare celine, ki jih morate obiskati v letu 2022, menijo pri Time Outu. Še zlasti, če želite dobro jesti, se dobro zabavati, uživati v kulturi in se ob tem počutiti domače.

Povezani s Slovenijo

Obiskovalec iz Slovenije se v Bihaću res počuti kot doma. Ob pregovorni gostoljubnosti krajišnikov se ob stikih z domačini izkaže, da le malokdo ni (bil) tako ali drugače povezan s Slovenijo in Slovenci. Vratar ob vhodu nacionalnega parka Una, na primer. Takoj, ko je izvedel, od kod prihajamo, je razgrnil svojo kariero in razkril, da je v svojih najboljših letih igral za nogometni klub iz Kopra. »Nekoč ste Slovenci razbijali Jugoslavijo, zdaj pa, kot da bi jo želeli spet združiti, saj vas je vse polno v Jajcu, Titovem Drvarju in podobnih krajih,« se je čudil naključni sogovornik Smajlagić.

Nacionalni park Una je eden od štirih v BiH. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Gostilničar iz Izačića, mesteca na meji s Hrvaško, pa nam je s čevapčiči in slivovko postregel še informacijo, da je nekoč dirkal s konji na hipodromu v Stožicah. Navsezadnje smo se tudi pri našem gostitelju v Bihaću znašli po prepletu znanstev in spletu okoliščin: družina uspešnega poslovneža Harisa Ćoralića, ki ima v lasti hotele skupine Opal, namreč prijateljuje z znano gostinsko družino iz Medane. Iz Goriških brd do Ljubljane ni daleč, iz naše prestolnice do glavnega mesta Unsko-sanskega kantona pa za 275 kilometrov tudi ne potrebujemo več kot približno tri ure in pol. Krog prijateljstva je tu hitro sklenjen.

Ocenjevalci Time Outa so v zapisu o Bihaću najbolj izpostavili ekovas Natura Art. Turistično naselje v kraju Lohovo je oddaljeno približno deset minut vožnje iz Bihaća. Lokacija je izjemna: na levem bregu smaragdne reke Une in obenem ob vhodu v Nacionalni park Una, kar pomeni, da sta pri roki tako obilje zabave kot tudi neokrnjena narava. S čolni se lahko zapeljete čez brzice, s štirikolesniki čez drn in strn bližnje divjine, kamor vodijo tudi številne pešpoti.

Turistično naselje Natura Art ob reki Uni FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Resort je začel nastajati pred osmimi leti, njegovo vodenje pa glava družine Haris Ćoralić prepušča svojim trem otrokom: hčerkama Adni in Azri ter sinu Murisu. Naselje se širi in razvija iz leta v leto, ponudbi dodajajo atrakcije in zmogljivosti, hkrati pa nadgrajujejo infrastrukturo. V kratkoročnih načrtih je obogatitev adrenalinske ponudbe, najprej želijo napeljati zipline čez reko Uno.

Priprave na silvestrovanje

Jedro ekovasi je hotel Opal Art s štirimi zvezdicami. Njegova zunanjost se spogleduje s tradicijo, medtem ko je notranjost sodobno opremljena, vendar še zdaleč ne hladna. V naselju so še trije bungalovi, ki nosijo ženska imena: Fata, Mara in Kata. Muslimansko, pravoslavno in katoliško ime hišk povedo vse: da je naselje odprto in prijazno do vseh in vsakogar. Pečat sproščenosti je naselju Natura Art vtisnil vsestranski lokalni umetnik Ado Zulić, njegove stvaritve iz lesa pa spremljajo gosta na vsakem koraku.

Fata, Kata in Mara so del ekovasi Natura Art. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Čeprav je glavna sezona v naselju Natura Art poletje, ko zaradi gneče svetujejo rezervacijo bodisi postelje v hotelu ali apartmajih bodisi mize v eni od dveh restavracij (unsko postrv, telečjo kračo pod peko in sirnico – ki ni sirov burek – morate poskusiti), tudi v času, ki smo mu nekoč rekli mrtva sezona, ne počivajo. Tedaj stavijo na bolj umirjene goste, pripravijo team building, kmečko olimpijado in kostanjado. Trenutno pa so na vrhuncu priprav na silvestrovanje. V BiH so namreč omejitve zaradi novega koronavirusa precej manj stroge kot pri nas, čeprav je pandemična slika podobno slaba kot v Sloveniji.