Kampi pripravljeni na zaščito gostov pred ujmami

Lansko poletje skorajda ni minil teden, da ne bi pri nas in drugod po Evropi spremljali prizorov uničenih kampov, ki so jih prizadele ujme, vetrolomi, poplave, plazovi, požari ali kakšni drugi ekstremni dogodki. Kampi so bili tako lani pri nas tudi zaradi tega edine nastanitve, ki so imele manj obiska in prenočitev kakor leto prej. Ker so neljubi vremenski pojavi vse bolj pogosti in siloviti, je Združenje kampov Slovenije v sodelovanju z evropskim združenjem pripravilo smernice za zagotavljanje višje ravni zaščite gostov in ravnanja upravljavcev kampov na področju varnosti.

Slovenski turistični delavci po rezervacijah sodeč letos pričakujejo dobro poletno sezono. V kampih je bilo v prvih petih mesecih celo za petino več obiska in prenočitev kot v enakem obdobju lani. A sezona je zlasti v kampih precej odvisna od vremena, ki, kot smo izkusili lani, lahko ne le prežene goste, ampak celo ogrozi njihova življenja. Prav te dni se s posledicami hudih neurij spoprijemajo v Italiji, Franciji in Švici. Marsikje je narava obiskovalce preprosto odrezala od sveta.

Ker se ponudniki turističnih storitev zavedajo, da je varnost gostov ključna za konkurenčnost in kakovost te panoge, si v Združenju kampov Slovenije prizadevajo, da bi bili kampi na morebitne nevarne situacije čim bolje pripravljeni. Smernice zato predvidevajo oceno tveganja nevarnih pojavov, kar vključuje lokalno podnebje, sestavo tal in geologijo, dostopne poti, infrastrukturo in sestavo kampa. Temu naj bi nato sledil načrt ravnanja v takšnih situacijah, torej obveščanje gostov v različnih jezikih, vgradnjo alarmnega sistema in zagotavljanje načinov za evakuacijo gostov ter določitev varnega območja za sprejem teh gostov. Pomembno je tudi ustrezno usposabljanje osebja kampa in imenovanje osebe, odgovorne za koordinacijo načrta v primeru takšne situacije.

Prilagoditev lokaciji

Predsednica združenja Lidija Koren pojasnjuje, da je treba te smernice in načela prilagoditi razmeram na terenu, in sicer v sodelovanju s stroko na lokalni ravni, torej z občinskimi štabi civilne zaščite in gasilci. »Kampi sami niso dovolj usposobljeni, zato potrebujejo pomoč stroke,« opozarja. Po njenih besedah so bili o smernicah obveščeni vsi kampi – kot jo je razumeti, tako 54 članov združenja kot drugi – zdaj pa je njihova naloga, da se skladno z njimi pripravijo na morebitne nevarne dogodke. Poziva jih, da to storijo. Cilj smernic je seveda zmanjšati tveganja ob neljubih dogodkih in preprečiti poškodbe ali izgubo človeških življenj.

790.786 gostov je lani prišlo v slovenske kampe 2,2 mio. prenočitev so v njih ustvarili

Med zelo prizadetimi v lanski avgustovski ujmi je bil tudi kamp Menina, kamor se letos gostje že vračajo. Izvršna direktorica kampa Urša Fürst je pojasnila, da so v skladu z omenjenimi smernicami pripravili načrt za primer naravnih nesreč. Tako so med drugim uvedli aplikacijo, ki si jo lahko gostje naložijo in prek katere dobijo tudi informacije v primeru nesreče, v sodelovanju s civilno zaščito je vzpostavljen alarmni sistem, ki pokriva območje kampa, urejene in označene imajo evakuacijske poti. »Z občinskim odlokom je kot najvarnejša točka določena osnovna šola v Rečici ob Savinji,« pojasnjuje sogovornica. V kampu Menina so po lanski kalvariji za zdaj zadovoljni z obiskom.

V pomoč interna aplikacija

Uroš Ambrožič iz kampa Šobec pojasnjuje, da so pri njih protokole za ravnanje ob nesreči imeli že prej, vendar so bili ti bolj usmerjeni v požare. Zdaj so vključili še možnost ujme, določili skrbnika in protokol ravnanja. Tudi v njihovem kampu imajo za obveščanje na voljo interno aplikacijo za goste, ki jih poleg tega obveščajo osebno, prek družbenih omrežij. Ker je lahko v kampu 2800 gostov, bi pri morebitni evakuaciji sodelovali s civilno zaščito in gasilci. Lansko jesensko deževje je prizadelo ta gorenjski kamp. Po Ambrožičevih besedah to gostov ne odvrača od obiska: »Gostje niso posebej zaskrbljeni, saj vedo, da je to del narave in da je s tem treba živeti.«

Jakob Koren iz ekokampa Koren v Soški dolini pa pravi, da posebej določenih ukrepov v primeru ujm nimajo, saj da imajo dovolj usposobljeno osebje, ki da ukrepe sproti prilagaja posamezni situaciji. »V naši dolini smo že navajeni na večji obseg padavin,« doda.

Pomembna vlaganja v urejenost kampov

Tudi v hrvaških kampih, kjer so sicer vajeni tudi hudih požarov, so lani imeli kar nekaj težav zaradi ujm, še posebej v Istri. »Ti ekstremni vremenski dogodki niso nič novega, postajajo pa bolj pogosti in bolj intenzivni, kot so bili v preteklosti,« ugotavlja izvršni direktor Kamping združenja Hrvaške Adriano Palman. Dodaja, da so kampi nanje pripravljeni, da pa pri tem seveda ni revolucionarnih rešitev in da je treba ukrepe prilagoditi posameznim lokacijam. Po njegovih besedah je pomembno, da kampi v to vlagajo, da se ustrezno načrtujejo kampi, evakuacijske poti, da se vzdržujejo zelene površine ter da se zagotovijo usposabljanje zaposlenih in varnostne cone za goste. »Narediti je treba vse, da se gostom zagotovi ustrezna pomoč,« meni Palman, ki upa, da letos hujših težav z vremenom ne bo. Na Hrvaškem so sicer imeli v prvih petih mesecih v kampih osem odstotkov več obiska in 16 odstotkov več prenočitev kot v enakem obdobju lani.

»Glavna skrb kampa Savudrija in drugih kampov, ki poslujejo pod blagovno znamko Istra camping, je varnost in zdravje gostov ter zaposlenih. V ta namen imamo razdelan načrt evakuacije, ki je tudi označen na načrtu kampa, da bi bili z njim vsi seznanjeni,« pojasnjujejo v Plavi Laguni in dodajajo, da so evakuacijske poti jasno označene. Prav tako redno izvajajo evakuacijske vaje, da so vse osebje in vsi gostje s tem seznanjeni.

Nevihte so običajen pojav

Kot pravijo, so poletne nevihte običajen pojav na njihovem območju, zato goste s tem pravočasno seznanijo. »Lani so celotno severozahodno Istro zajele nevihte, vendar nismo opazili, da bi ujme vplivale na število gostov v naših kampih. To so naravni pojavi, na katere ne moremo vplivati. Kdor se odloči za bivanje v naravi, se mora zavedati, da so poleg prednosti, ki jih kampiranje prinaša v lepem vremenu, tudi nevšečnosti v slabem,« odgovarjajo v Plavi Laguni.