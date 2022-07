Kje dopustuje Iva Krajnc Bagola?

Vse večje so potrebe po lajšanju sodobnih civilizacijskih težav, kot so težave s težo in druge metabolne bolezni, preobremenjenost s strupi, imunska in mišična oslabelost, stres, težave z osredotočanjem in odvisnost od elektronskih naprav. Kot odgovor na vse te potrebe sodobnega človeka je v Termah Šmarješke Toplice nastalo središče dobrega počutja Vitarium Spa & Clinique.

Oddih, nagrajen za inovativnost

Za učinkovita edinstvena programa zdravega hujšanja SlimFit in razstrupljanja VitaDetox je bil Vitarium Spa & Clinique nagrajen s priznanji za inovativnost v Sloveniji (priznanja Sejalec), lani pa je prejel še prestižno nagrado za najbolj inovativen spa program v Evropi, ki jo podeljuje združenje European Spas Association – ESPA. Nagrajen je bil program ImmunoRebalance, to je program za imunsko ravnovesje, in sicer so ocenjevalce navdušili tretmaji za dvig odpornosti, senzorično prebujanje, prizemljitev in revitalizacijo, ki so tesno povezani s prelepo okoliško naravo in danostmi, ki jih ta ponuja.

Ocenjevalce so navdušili zanimivi izvirni tretmaji, povezani z naravo, ki obkroža Terme Šmarješke Toplice. FOTO: Terme Krka

Idealen kraj za odklop od razvad, tehnologije in stresa

Spremeniti nezdrave navade, ujeti svoj naravni ritem, se znati dobro odpočiti in si prisluhniti, to so pogoji za polno, vitalno življenje. Jih pa ni prav lahko upoštevati, če si ujet v vsakdanjo rutino in obveznosti. V Termah Šmarješke Toplice se lahko naučite, kako vendarle pravočasno poskrbeti za svoje zdravje in počutje. Znanje in nove navade delujejo kot ščit, ki vas stalno varuje.

Osebni pristop in uživanje ob naravnem in v naravi

Vitarium Spa & Clinique temelji na individualnem, celostnem pristopu. Človeka tu obravnavajo holistično, zato se v tretmaje vključujejo strokovnjaki z različnih področij – zdravniki, prehranski svetovalci, športni trenerji, kozmetičarke, maserji in drugi specialisti.

Usmerjeni so v naravno in ekološko, saj pri tretmajih uporabljajo naravne metode in učinkovine ter spodbujajo povezanost z naravo – z aktivnostmi v naravi, ki obdaja Terme Šmarješke Toplice, in s hrano, ki je pripravljena iz ekološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, tudi z lastnega vrta, vključujejo pa tudi divjo hrano iz bližnjega gozda in z nekošenih travnikov.

Svojevrsten oddih z veliko dodano vrednostjo

Programi SlimFit, VitaDetox in ImmunoRebalance so namenjeni razbremenjevanju in spreminjanju življenjskega sloga. Uživaško in brez prisile. Vsi vključujejo veliko tretmajev – masaž, neg, kopeli – in raznovrstne aktivnosti v vodi, savnah in v naravi, vse pa poteka veselo in spodbudno ter brez stresa. Zato je teden dni programa v Šmarjeških toplicah tudi svojevrsten in nepozaben oddih.

Samozavestnejši, z več energije in z novimi pogledi na življenje boste lažje kos vsakdanjim zahtevam, vaše življenje pa bo polnejše. FOTO: Terme Šmarješke Toplice

Posebnost Vitariuma v Šmarjeških Toplicah so med drugim: lega sredi gozdov z bistrimi potoki , odmaknjeno od velikih naselij, zato poteka veliko aktivnosti v naravi;

, odmaknjeno od velikih naselij, zato poteka veliko aktivnosti v naravi; zdravilna termalna voda, ujeta v notranje in zunanje bazene, pri čemer je nekaj prav posebnega leseni termalni bazen ;

; inovativni tretmaji , kot npr. različne metode prizemljitve in ostrenja čutov (na primer vohalni trening), razstrupljanje s postom oz. sveže stisnjenimi bistrimi sokovi, višinski trening ipd.

, kot npr. različne metode prizemljitve in ostrenja čutov (na primer vohalni trening), razstrupljanje s postom oz. sveže stisnjenimi bistrimi sokovi, višinski trening ipd. prehrana, prilagojena potrebam vsakega gosta posebej in temelječa na ekološko pridelanih živilih, pazljivo izbranih na kmetijah v okolici, v sezoni pa pridelanih tudi na lastnem ekološkem Grajskem vrtu.

Iva: »Kopanje v lesenem bazenu, ki leži tik nad termalnim vrelcem sredi narave, je posebno doživetje.« FOTO: Terme Šmarješke Toplice

