Kranj je decembra Pravo mesto za vas

Eno od najlepše okrašenih mest je odeto v praznične luči vse od 3. decembra, ko se v Kranju z občinskim praznikom obeležuje rojstni dan največjega pesnika Franceta Prešerna, pa do 8. februarja, ko se s Prešernovim smenjom mesto spet pokloni pesniku.

PROGRAM, ki ogreje praznična srca

Na Glavnem trgu, ki je osrednje koncertno prizorišče Prešernega decembra, bo 14 koncertov. Vsak petek in soboto od 19. ure obiskovalce čaka zabava ob živi glasbi. Zadnji teden pa bodo koncerti prav vsak dan, prav tako od 19. ure. Le silvestrovanje na prostem se začne ob 22. uri.

sobota, 3. 12.: Prižig luči z Bassless ob 17. uri ponedeljek, 5. 12.: Prihod sv. Miklavža in koncert Cici brass in sMehcev ob 17. uri petek, 9. 12.: koncert Neisha ob 19. uri sobota, 10. 12.: koncert Sem slišal peti, srečanje oktetov in malih vokalnih skupin ob 19. uri petek, 16. 12.: koncert Smetnaki, Le Serpentine ob 19. uri sobota, 17. 12.: koncert Tuba božički ob 11. uri sobota, 17. 12.: koncert Moon Time Quartet ob 19. uri petek, 23. 12.: koncert Tilen Lotrič ob 19. uri torek, 27. 12.: koncert California ob 19. uri sreda, 28. 12.: koncert Jan Plestenjak ob 19. uri četrtek, 29. 12.: koncert Miran Rudan inDesign ob 19. uri petek, 30. 12.: prihod dedka Mraza ob 18. uri petek, 30. 12.: koncert ABBA Tribute Band ob 19. uri sobota, 31. 12.: koncert Marko Vozelj in Mojstri ob 22. uri

Otroški program: Prešernega decembra se lahko veselijo tudi otroci, saj v mesto prihajata dva dobra moža. Prihod sv. Miklavža bo pospremljen s koncertom Cici brass in SMEHci. Tudi prihod dedka Mraza bo pravo pravljično presenečenje. Otroci se bodo med drugim najbolj razveselili pravljičnega gozdička na Glavnem trgu in svetlobnih živali na vrtu gradu Khislstein, ki bo ravno tako odet v pravljično preobleko.

PRAZNIČNI SEJEM dopolnjuje decembrsko prešernost mesta

Starega mestnega jedra Kranja si v času Prešernega decembra ni mogoče predstavljati brez tradicionalnega Prazničnega sejma, ki se bohoti na Poštni ulici od 3. do 30. decembra. V ponudbi so različne dobrote in darila lokalnih umetnikov in obrtnikov, vabijo pa tudi s slastnimi jedmi in dišečimi zimskimi pijačami.

3.-30. 12.: Praznični sejem ob 16. uri, Poštna ulica >>> PONUDNIKI

PRAZNIČNA OKRASITEV je ena izmed najlepših v Sloveniji

Nepogrešljiv del Prešernega decembra sta dve novoletni smreki: ena na Glavnem trgu, druga pred Prešernovim gledališčem. Rdeča nit decembrske okrasitve so svetlobni verzi dr. Franceta Prešerna Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo ter Kozarce zase vzdignimo, ki nagovarjajo obiskovalce na vhodu v mesto. Praznične luči dodatno bogatijo lesene skulpture Matjaža Beguša ter njegove lesene jaslice v kanjonu Kokre. Na vrtu gradu Khislstein stojijo lesene jaslice kranjskega umetnika Mira Rismonda, za nepozabno novoletno fotografijo tu obiskovalce čaka Božičkov stol.

DOBRODELNA AKCIJA

V prazničnih dneh mislimo tudi na tiste, ki so potrebni pomoči. Vabimo vas, da se priključite humanitarnemu projektu V Kranju dobro v srcu mislimo.

1.-31. 12.: Dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo (SMS donacija 5 € za pomoč družinam v stiski pošljite: Kranj5 na 1919)

DRSALIŠČE na Slovenskem trgu

Od 2. decembra 2022 do 12. februarja 2023 je na voljo brezplačno drsanje na Slovenskem trgu. Drsališče vabi drsalce vsak dan v tednu. Možna je izposoja drsalk in pingvinov pomagačev za najmlajše. Iz drsanja nihče ne bo odšel žejen ali lačen, saj v lokalu ob drsališču poskrbijo za tople napitke in prigrizke.

OSTANITE V KRANJU

Kranj ob obisku Prešernega decembra vabi še na prava zimsko-mestna doživetja. V Rovih pod starim Kranjem je za obiskovalce odprl svoja vrata SOSproteus, informacijski center o beli in črni človeški ribici, ki je prvi te vrste v Evropi. Najbolj romantičen zimski razgled je na Zvoniku cerkve sv. Kancijana, v katerem je na ogled razstava adventnih venčkov. Preverite celoten seznam doživetij in izberite po svoji meri. Po prijetnem obisku mesta je vsak utrujen kilometer odveč. Preverite celoten seznam nastanitev in izberite po svoji meri.

Kot evropska destinacija odličnosti 2023 bomo na dogodkih sledili trajnostni noti. Obiskovalce spodbujamo, da v mesto pridejo na trajnosten način (s kolesom, peš, javnim prevozom ali souporabo vozil). Vsi dogodki pa bodo izvedeni z uporabo povratnih ekokozarcev in ločenim zbiranjem odpadkov.

Foto: arhiv ZTKK, Katja Jemec, Jošt Gantar, Primož Pičulin

