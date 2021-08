Križarke letos kapljajo na Jadran

Večinoma ameriški gostje

Na SeaDreamu iz Nassaua lahko sanjajo morje samo cepljeni turisti. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Ponudbo oblikujejo na novo

To je ladja za goste z debelejšimi denarnicami. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Pričakovali so 88 prihodov ladij in rekordnih 135.000 potnikov, prišlo jih bo morda deset z največ 10.000 potniki. Včeraj je namesto velike bele križarke z rojem turistov v koprsko pristanišče priplula 108 metrov dolga megajahta in izzvala več pozornosti javnosti kot pred leti največja potniška ladja. SeaDream2 ameriškega ladjarja z Bahamov je pripeljala le 50 potnikov in prebila led v koprskem pristanišču.Ista ladja s ponudbo za goste z debelejšo denarnico se je zasidrala pred Piranom z gosti že 16. in 19. julija, a mediji tega tedaj nismo opazili. Potniške ladje pa so v severnem Jadranu plule že na začetku junija, ko so sramežljivo odprle sezono, v Benetkah že 3. junija.»Vesela bi bila celo potniške ladje na vesla, samo da so se vrnile in kot prve lastovke napovedale oživitev panoge, od katere smo tudi v Kopru doslej dobili nekaj zaslužka. Sezona 2019 je bila rekordna, tedaj smo našteli 72 prihodov ladij in na njih 115.580 potnikov. Dobra bi bila tudi sezona 2020, letošnja pa bi bila znova rekordna z napovedanimi 88 ladjami in 135.000 potniki. Dogovore v tem poslu namreč sklepajo za dve leti vnaprej, a je koronavirus razbil vse lepe napovedi,« je povedala, ki v vlogi mestne menedžerke v občinski upravi Koper skrbi za prihode križark.SeaDream2 je razkošno opremljena ladja z velikimi kabinami, ki so jo leta 1984 zgradili v finski ladjedelnici Wärtsilä Helsinki. Lahko sprejme 110 gostov in ima po navadi 95 potnikov. Njena velikost je izražena s prostorninsko mero 4253 BRT, kar pomeni, da lahko kljub omejitvam še zmeraj pluje po beneškem kanalu Giudecca.Z butično ponudbo in kategorijo šestih zvezdic spada med potniške ladje višjega cenovnega razreda, ne pa najvišjega. Za teden križarjenja po Jadranu med Dubrovnikom in Benetkami zaračunajo od 4000 do 9000 evrov. Tokrat je na njej 50 večinoma ameriških turistov in nekaj britanskih. Vsi potniki so cepljeni in torej izpolnjujejo pogoje PCT. Včeraj je portoroška agencija Atlas Express odpeljala v Postojnsko jamo in Predjamski grad manj kot polovico gostov z ladje.SeaDream je ob 22. uri odplula proti Benetkam in bi se morala vrniti v Koper 2. septembra, vendar je spremenila itinerar, saj je načrtovala, da se bo 22. avgusta lahko privezala v Trstu, kjer pa gostom ne dovolijo prostega izhoda, temveč le potovanja v »mehurčkih«, čeprav se gostje poleg tega, da so bili cepljeni, na ladji redno testirajo. Zato se bo SeaDream namesto v Trst vrnila v Koper že jutri, v ponedeljek pa bo odplula kakih osem milj iz Kopra pred Piran, kjer se bodo eni kopali, supali, srfali ali veslali, drugi pa kolesarili po Parencani., ki v Luki Koper vodi potniški terminal, je pojasnil, da se je sezona križarjenj v Evropi to poletje sramežljivo začela in da ladjarji zdaj ne poslujejo z dobički, saj so ladje manj kot polovično zasedene in tudi cene so promocijske, ker znova preizkušajo trg in oblikujejo novo ponudbo. Direktor komerciale v Luki Koperje poudaril, da je potniški njihov 12. terminal, ki seveda ne dosega takih zaslužkov kot drugih 11, vendar je vloga promocijskega pomena tudi za tovorno pristanišče, saj postavlja Koper na zemljevid svetovnih pristanišč in marsikdo izve za tovorno pristanišče šele, ko izve, da tam rade pristajajo tudi velike križarke.Čeprav je v Benetkah 1. avgusta začela veljati prepoved plutja velikih križark po kanalu Giudecca (ob Trgu sv. Marka), so nekateri viri zatrdili, da se (sicer redke) velike ladje tega še ne držijo. Poleg številnih nasprotnikov križark se je oblikovala večja skupina s turizmom povezanih ljudi, ki se bojijo za delovna mesta in zahtevajo še naprej plovbo do potniškega pristanišča na San Basiliu, dokler v Benetkah ne bodo poglobili kanala, ki bi večjim ladjam omogočal vplutje po drugi strani do potniškega terminala. SeaDream nima skrbi zaradi velikosti in lahko uporablja tudi stare plovne poti.