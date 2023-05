Srednjeveški vitezi se vračajo v Ljubljano

Na Ljubljanskem gradu se bodo z 12. Grajskimi dnevi spomnili pomembnega dogodka: 16. maja 1905 je takratni župan Ivan Hribar od državnih oblasti za 60.200 kron odkupil Ljubljanski grad, saj je imel z njim prav posebne načrte. V tistem času grad namreč ni bil v najboljšem stanju, saj so ga Avstrijci uporabljali kot vojaško skladišče, po letu 1895 pa je bil prepuščen propadanju.

Kupil ga je z namenom, da bi ga obnovil ter namenil za druženje in kulturne dogodke. Grad je postopoma preurejal in obnavljal, in sicer v skladu s slogom, ki je bil značilen za obdobje med 15. in 17. stoletjem.

Hribar je svojo ljubezen do kulture in umetnosti izkazal tudi na drugih področjih. Med drugim je bil pobudnik ustanovitve Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, prvi predsednik Slovenske matice ter eden od ustanoviteljev in glavnih pobudnikov za ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Današnja podoba in vloga gradu močno sledi tudi Hribarjevi viziji. Grad je postal pomembno mestno stičišče kulturnih in družabnih dogodkov. In prav tradicionalni Grajski dnevi častijo to ambicijo župana Hribarja in tudi na zabaven način prikazujejo grajsko življenje in prigode, ki so ga zaznamovale. Pridružite se pestremu dogajanju in doživite še malo drugačno plat čudovite slovenske prestolnice. Zabava je zagotovljena tako za mlajše kot za malo starejše radovedneže.

Brezplačno dogajanje za vso družino

Dogajalo se bo kar dva dni:

20. 5. 2023: Grajski hokus pokus – grajske norčije s ščepcem čarovnije

Na grajskem dvorišču ne bo manjkalo smeha. Pa ne le to! V goste prihajajo tudi najbolj mogočni in najbolj spretni čarodeji iz vse dežele. Pustite se očarati, morda celo začarati! Pestro dogajanje za grajskimi zidovi zagotovo nikogar ne bo pustilo ravnodušnega.

PROGRAM: 9.30 Zgodbarka pripoveduje: Kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje, predstava – Čarovniški Blues 10.15 Skoraj najboljši cirkus, predstava – Teater Cizamo 11.00–12.15 Cirkuške delavnice – Teater Cizamo 11.15 Friderik in lov na zaporniško številko, pustolovščina v vreči, za otroke od 6. leta* 12.15 Grajski hokus pokus, predstava – žonglerska skupina Čupakabra 12.30 Friderik in grajska skrivnost, raziskovanje gradu s pomočjo novega družinskega vodnika, za otroke od 5. leta 12.45 Iluzionistična delavnica – Mak teatar 13.00–15.30 Čarovnik Gandolf na hoduljah – Teater Cizamo 13.15 Friderik in grajska skrivnost, raziskovanje gradu s pomočjo novega družinskega vodnika, za otroke od 5. leta 14.30 Obuti maček, predstava – Mak teatar 15.15 Čarobna krona, predstava – Arbadakarba 16.00 Coprnije in vragolije, predstava – žonglerska skupina Čupakabra 16.30 Take grajske, magični šov – čarodej Sam Sebastian 17.00 Tajni svet, čarobno zabaven šov – Mak teatar

FOTO: Zavod Ljubljanski grad

21. 5. 2022: Srednjeveški tabor in dan odprtih vrat

To bo edinstvena priložnost, da raziščete vse grajske kotičke ter si brezplačno ogledate stalne in občasne razstave. Velik pečat dnevu pa bo nedvomno vtisnil srednjeveški tabor v Grajskem parku.

PROGRAM: 9.30 Slavnostno odprtje in poklon cesarju Frideriku III. Habsburškemu in njegovi ženi Eleonori Portugalski, Grajsko dvorišče 10.00 Nastop sokolarjev – Sokolarska skupina sv. Bavona, Grajsko dvorišče 10.45 Trubadurske zgodbe, predstava – žonglerska skupina Čupakabra, Grajsko dvorišče 11.00 Časovni stroj, od Emone do mestnega simbola, vodeni ogled za odrasle v slovenščini in angleščini, Ljubljanski grad 11.15 Poslednja bitka – Viteški red sv. Nikole, Obrambni jarek 11.45 Janičar – nastop Kulturnega društva igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja, Grajski park 12.15 Viteški turnir – Red kraljevega orla, Grajski park 12.30 Viteška šola – KUD Klati vitez, Grajski park 12.45 Iskanje cekinov – Društvo Vitezi otoški, Grajski park 13.00 Časovni stroj, od Emone do mestnega simbola, vodeni ogled za odrasle v slovenščini in angleščini, Ljubljanski grad 15.00 Ranocelnik, predstava – Teater Cizamo, Grajski park 15.30 Obrambni zid – Viteški red sv. Nikole, Obrambni jarek 15.45 Mečevalski dvoboji – Red kraljevega orla, Grajski park 16.00 Grajsko praznovanje – nastop Kulturnega društva igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja, Grajski park 16.30 Plesni nastop – KUD Galliarda, Grajski park 16.45 Nastop sokolarjev – Sokolarska skupina sv. Bavona, Grajsko dvorišče 17.30 Ljubljanske burke, predstava – žonglerska skupina Čupakabra, Grajsko dvorišče

Vsi dogodki v sklopu 12. Grajskih dnevov bodo brezplačni. Za dostop do gradu priporočamo tirno vzpenjačo. V času Grajskih dnevov velja enotna znižana cena povratne vozovnice za vzpenjačo.

V primeru dežja bodo Grajski dnevi prestavljeni na drugi konec tedna v septembru: na soboto, 9., in nedeljo, 10. septembra 2023. Obvestilo o tem bomo objavili na spletni strani in družbenih omrežjih Ljubljanskega gradu.

FOTO: Zavod Ljubljanski grad

