Mesto stare kulture, lepih kavarn in ljubkih trgovin

Reka Douro deli drugo in tretje največje mesto na Portugalskem. Preden se izlije v Atlantski ocean, je na njenem desnem bregu Porto, na levem pa Vila Nova de Gaia, krajše Gaia. Premagali smo strah pred višino in z množico turistov peš prečkali most Luísa I., poimenovan po kralju Ludviku I. Portugalskem, enem od šestih, ki povezujejo mesti. V Gaio smo vstopili pod obzidjem utrjenega samostana Serra do Pilar. Od leta 1996 so zgodovinsko jedro Porta ter omenjena most in samostan na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Z dobrim razlogom.