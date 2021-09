Ravnice, kjer je kolesarjenje prijetno ležerno

Praznike vzamejo resno

Madžarsko je v letu pred pandemijo obiskalo 61 milijonov turistov, lani se je število prepolovilo. Najbolj obiskana je Budimpešta, kamor se nameni skoraj polovica turistov, sledita Zahodno Podonavje in Blatno jezero.

Ko sem se konec tedna na vrat na nos odločil za izlet na Blatno jezero (Balaton) na Madžarskem, sem si za cilj izbral mesto Keszhtely. Keškeli, Kežkeli, Kesteli, Kestli, Ketli, Kehtli ... – vse mogoče kombinacije izgovarjave sem preizkušal. Po kakšnih treh urah, ko sem prišel na cilj, sem spoznal, da nobena od različic ni bila prava. Šel sem v Kesthej. Seveda s poudarjenima glasovoma e.Keszhtely (med potjo me je Googlov zemljevid vendarle pod­učil, da grem po naše v Blatenski Kostel) je politično, kulturno in zgodovinsko središče Zahodnega Balatona. Mesto s približno 20.000 prebivalci je tudi turistična prestolnica – in hkrati najbližja Sloveniji – zahodnega dela madžarskega morja, kakor upravičeno pravijo Blatnemu jezeru. Zgodovinski viri razkrivajo celo, da gre za prvo naselje ob njem. V središču mesta po lepoti izstopa glavni trg.Naključje je hotelo, da sem se tja odpravil ravno na dan, posvečen prvemu ogrskemu kralju Štefanu I., ki je na Madžarskem državni praznik. »Praznujemo rojstvo države,« mi je v turistični pisarni v središču mesta pojasnila uslužbenka, ko sem se tja odpravil po kakšen nasvet, kam jo v okolici jezera mahniti s kolesom.Kljub prazniku in tudi povečanemu številu turistov tisti konec tedna je bilo središče Blatenskega Kostela precej mirno. Povsem drugače je bilo le kakšnih deset minut hoda stran. Ob obali je bil pravi turistično-praznični vrvež: stojnice, oder z glasbeniki in vse drugo, kar spada k pravemu turističnemu utripu. Vrhunec petkovega večera pa je bil ognjemet z jezera.Blatno jezero, ki je bilo nekoč predvsem morje za Vzhodne Nemce, je v zadnjem obdobju doživelo razcvet. Ker ponuja veliko izbiro aktivnosti in zabave, je priljubljeno vse leto. Poleg v času poletnih počitnic je, kot pravijo domačini, še posebno zanimivo in zabavno okoli prvomajskih praznikov.Zadnja leta je pravi hit zaradi urejenih kolesarskih poti. Te so skoraj v celotni dolžini nekaj čez 200 kilometrov speljane mimo glavnih cest. Zaradi ravnine je kolesarjenje izjem­no preprosto in prijetno. Med vrtenjem pedalov se je razkrilo še, da se mestu napoveduje svetla turistična prihodnost, kakor radi rečemo, ko govorimo o množičnem turizmu. Ob obali namreč vznikajo mondena naselja in večzvezdični hoteli.Namakanje je v Blatnem jezeru mogoče na več krajih, na neurejenih in urejenih kopališčih oziroma v kampih. Pravzaprav, kar se podvodne površine tiče, je vseeno, kje se odločite namočiti. Ime ima upravičeno »blatno«, tudi zato je vodna motna, a za kopanje povsem čista in primerna. Od daleč je jezero sicer osupljivo mlečno zelene barve. Razlog so alge, ki uspevajo v plitvih vodah.Okolica jezera je naravni rezervat za mnoge rastlinske in živalske vrste. Tako je med drugim južno od mesta (s kolesom je do tja dobre pol ure) Mali Balaton (Kis-Balaton) ob ustju reke Zale. Gre za močvirnato območje, znano po bogati in večinoma zaščiteni flori in favni. Našteli so okoli 250 vrst ptičev, barje pa je priljubljeno tudi med ribiči.Najprepoznavnejša mestna znamenitost je razkošen baročni dvorec, v katerem so zdaj muzej, galerija in knjižnica. V njej hranijo kar okoli 90.000 izvidov knjig. Knjižnica je največja dragocenost Festeticsevega dvorca.Dvorec je zdajšnjo obliko dobil nekje med letoma 1883 in 1887, gradili so ga v več korakih. K njemu spada še 42 hektarov velik park, kamor domačini in turisti radi pridejo na sprehod. Zdaj je zavarovan kot naravni rezervat, notranji del parka ob dvorcu pa je urejen v slogu francoskih in angleških vrtov.Za dvorec bi lahko rekli, da se ga drži velika sreča. V nasprotju z drugimi podobnimi stavbami so mu topovske granate med drugo svetovno vojno bolj kot ne prizanesle, saj ni bil huje poškodovan ali porušen.Madžarska že dolgo ni več le Budimpešta, ki sicer še vedno drži primat med tamkajšnjimi turističnimi biseri, tudi med tujimi obiskovalci postaja Blatno jezero vse bolj priljubljeno. Razlogov je kar nekaj – lepa in neokrnjena narava, možnosti kopanja, jadranja, surfanja, plavanja, kolesarjenja, odlična kulinarika, pa tudi številni kulturni dogodki in festivali.