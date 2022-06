Šest vročih nasvetov proti poletni slabi volji

Potovanje s počitniškim kombijem ali all inclusive hotel? Novih doživetij je to poletje lahko neskončno, vendar je pomembno, da tudi v najbolj noro zabavne in z izjemno avanturo začinjene trenutke uvedemo nekaj dobro premišljenih potez. Da bo nasmeh resnično trajal vse poletje. In tudi potem, ko se bomo vrnili s počitnic.

Dejstvo je, da nesreča nikoli ne počiva, in žal se tudi na dopustu lahko kaj zalomi. Če so v ta scenarij vključene tudi finance, je glavobol lahko še močnejši. Zato previdnost ni odveč in z našimi šestimi nasveti za bolj varne finance boste na pot lahko odšli resnično brezskrbno.

1. S seboj vzemite več kot le eno kartico

V primeru kartic rek Manj je več ne drži. Dve kartici (npr. debetna in kartica z odloženim plačilom) pomenita večjo varnost v primeru kraje ali izgube. Prav tako lahko stroške bolje porazdelite na dve ali več kartic. Zato imejte poleg kartice osebnega računa s seboj tudi vsaj eno od mednarodnih plačilnih kartic z odloženim plačilom – Mastercard ali Visa. Pri njihovi uporabi priporočamo, da pri plačilih izberete možnost plačila brez pretvorbe – torej v valuti države, v kateri dopustujete.

Če ste v tujini in izgubite bančno kartico, je nova debetna virtualna kartica tista, ki lahko reši vaš dopust. Naročite jo ob preklicu izgubljene oz. odtujene kartice in že jo lahko takoj uporabite.

Ko boste pripravljali prtljago, imejte v mislih, da dve kartici (npr. debetna in kartica z odloženim plačilom) pomenita večjo varnost v primeru kraje ali izgube. FOTO: Depositphotos

2. Poskrbite za varnost plačil

Za varna plačila priporočamo uporabo mobilne denarnice NLB Pay. Z njo lahko varno plačujete na terminalih POS in tudi potrjujete spletna plačila. NLB Pay omogoča tudi možnost preklica kartice v primeru kraje ali izgube. Pred odhodom pa ne pozabite naročiti SMS-Alarma o uporabi kartice in SMS-Opomnika o stanju na računu.

DOBRO JE VEDETI! Od 3. maja se potrjevanje spletnih nakupov z SMS-i ukinja. Zato je še toliko bolj pomembno, da si na pametni telefon pravočasno naložite mobilno denarnico NLB Pay. Z njo spletni nakup potrdite v treh preprostih korakih.

3. S seboj vzemite ravno prav gotovine

Plačilno sredstvo, ki ga boste najpogosteje potrebovali, je odvisno od izbranega načina potovanja. Življenje v all inclusive hotelu je lahko precej drugačno od cestnega križarjenja s potovalnim kombijem, kar tudi vpliva na vaše vzorce potrošnje. Če boste lahko veliko večino stroškov plačali s kartico, vzemite s seboj le manjšo količino gotovine in se tako izognite provizijam na bankomatih v tujini. Prav tako izberite dvig brez konverzije, s čimer se izognete tečajnim razlikam.

S preudarnim ravnanjem z gotovino je lahko vaše bivanje v tujini hitro tudi cenejše.

4. Zavarujte svoje kartice pred izgubo ali krajo

Vsi, ki imate NLB plačilni kartici Mastercard ali Visa, se lahko odločite še za dodatno zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice. V to zavarovanje so vključene vse imetnikove kartice.

Pred odhodom v tujino pa je priporočljivo, da zavarujete tudi sebe. Pogosto uporabljana evropska kartica zdravstvenega zavarovanja namreč ne zadostuje vedno, saj ne pokrije vseh stroškov, ki lahko nastanejo ob nezgodah. Zato predlagamo, da sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini NLB Vita. To je lahko še posebno dobrodošlo na aktivnih počitnicah, kjer je možnost za nezgode večja.

Popolna sprostitev zagotovljena, ko veste, da se tudi s plaže lahko zanašate na storitve NLB banke. FOTO: Depositphotos

5. Spremljajte svojo porabo

Za lažji nadzor nad vso porabo na dopustu si namestite mobilno banko Klikin. Z njo boste lahko kar po pametnem telefonu na tekočem s stanjem in prometom na svojih računih in karticah. Sprotno spremljanje odlivov vam omogoča, da se med potovanjem držite vnaprej pripravljenega stroškovnika ali najvišje omejitve porabe, ki ste si jo začrtali.

Na plaži boste lahko samo z nekaj kliki opravili tudi kompleksnejše finančne storitve, saj lahko v Klikinu dokumente tudi podpišete. Tako lahko uredite npr. spremembo limitov na računih in karticah kar na dopustu, kjer koli že ste. Saj veste, na dopustu lahko hitro zmanjka denarja in hiter limit je lahko popolna finančna rešitev.

Previdno že pri rezervacijah Prvi korak dopustniške finančne brezskrbnosti se začne že doma: če boste dopust rezervirali po spletu, to naredite pri uveljavljenih ponudnikih oziroma na spletnih straneh, za katere ste prepričani, da so varne. Občutljive podatke (npr. številko plačilne kartice) vtipkajte le prek šifrirane povezave – naslov URL se začne s https://. Nikoli jih ne vpisujte na neznane strani ali pošiljajte po elektronski pošti. Spletnih plačil tudi ne opravljajte v javnem Wi-Fi omrežju, saj lahko tako marsikdo prestreže podatke, ki jih posredujete.

FOTO: Depositphotos

6. Če potrebujete pomoč …

Čeprav banka verjetno ni vaša prva misel za »klic v sili«, lahko ta storitev pomaga rešiti marsikatero zadrego. Zato so vam na NLB 24 ur na dan, 7 dni v tednu na voljo prek klica, videoklica, klepeta ali e-pošte. Pokličete jih lahko na telefonsko številko +386 1 477 20 00 ali pošljete pošto na info@nlb.si, videoklic in klepet pa sta dostopna na spletni strani.

V Sloveniji brez PIN-številke od junija do 50 evrov Spomnimo: zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Mastercard, Visa in Maestro se je 1. junija dvignila s 25 na 50 evrov. V praksi to pomeni, da za plačilo do vključno 50 evrov na terminalu prodajnega mesta v Sloveniji ne vnašamo več PIN-številke. Tako je plačevanje z brezstičnimi karticami še hitrejše in enostavnejše. Za varnost je seveda poskrbljeno, saj na banki spremljajo in zaznavajo zaporedne brezstične transakcije. Ko uporabnik doseže skupni znesek predhodnih zaporednih brezstičnih plačil brez vnosa PIN-številke, ki je določen kot limit, mora v nadaljevanju tudi pri plačilu zneska pod 50 evrov nakup potrditi z vnosom PIN-številke na POS-terminalu. Spremembe veljajo tudi za plačevanje z mobilno denarnico NLB Pay, v kateri so digitalizirane kartice.

Naročnik oglasne vsebine je NLB