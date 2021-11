Zima je v Sloveniji presenetljiva

Raziščite Slovenijo, kajti zdaj je čas za njene zimske radosti.

Slovenija je turistična destinacija za vse letne čase. Prav vsak ima specifično ponudbo, primerno za različne okuse in želje. Razpršena je po vsej državi, kar omogoča, da spoznate njene posebnosti in raznolikosti. Zimski čas vabi k raziskovanju pestre turistične ponudbe, ki vključuje tako aktivnosti na prostem kot razvajanje v termah, odkrivanje zgodb preteklosti in okušanje darov narave na avtentičen in individualiziran način.

Zgodovinska mesta

Stara slovenska mesta se povezujejo v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. S pomočjo njihove stavbne dediščine odkrivate raznovrstnost kulture od prazgodovine prek srednjega veka do baroka in današnjih dni. Skrbijo za ohranjanje in oživljanje mestnih posebnosti, kot so gradovi in druge zgodovinsko pomembne stavbe, mostovi, ozke uličice, trgi, spomeniki, in za obilo dogajanja, ko razmere to dopuščajo. Zgodbe iz preteklosti se izvrstno dopolnjujejo s sodobnimi navadami in običaji, kot je praznično okraševanje mestnih jeder. V soju izvirnih okrasitev zaživijo praznične stojnice z raznoliko ponudbo, v kateri najdete tudi kakšno izvirno darilo zase in za svoje bližnje.

Sprehod po zgodovinskih in tudi drugih mestih Slovenije je decembra čaroben in navdihujoč.

Muzeji, galerije

Letos izdane turistične bone lahko unovčite tudi za obiske galerij in muzejev, kjer lahko najdete veliko navdihov, predvsem pa uživate v posebnem sprehodu na toplem po izjemni preteklosti Slovenije in njeni izvirni ustvarjalnosti, ki sega v različna obdobja. Njena burna zgodovina se vam bo razkrila s pomočjo najstarejših artefaktov na svetu. Narodni muzej hrani zaklade, kot sta 60.000 let stara piščal neandertalca in več kot 3000 let stari zlati našivki, Mestni muzej Ljubljana 5200 let staro leseno kolo z leseno osjo, v Pokrajinskem muzeju v Celju pa je na ogled 30.000 let stara šivanka. Tu je največja predstavitev ostankov rimske Celeie, izjemna zato, ker gre za mesto pod mestom.

V Sloveniji je več kot 50 muzejev in galerij, in če vas prazgodovina ne zanima, si lahko ogledate tudi drugačne zbirke, kot so smučarska, gasilska, alkimistična, solinarska, premogovniška, ali se celo podate na potep po vesolju.

Slovenija je prepredena z gradovi, ki burijo domišljijo. FOTO: Iztok Medja / slovenia.info

Gradovi

Slovenija je prepredena z gradovi in dvorci, na katerih lahko okusite življenje graščakov na prav poseben način. Poleg stalnih razstav nekateri organizirajo različne predstave in koncerte. V njih se lahko poročite, kulinarično razvajate ali celo prespite. Prenočevanje ponujajo gradovi Podsreda, Mokrice, Strmol, Otočec, Gredič, Grad in dvorci Rakičan, Kendov dvorec, Lambergh, Château & Hotel. Informacije o grajskih kulinaričnih presežkih najdete v gastronomskih vodnikih Michelin in Gault&Millau.

Marsikateri mogočen grad stoji na vzpetini, ki ponuja izjemne razglede. Marsikatera vzpetina pa skriva z rastlinjem porasle ruševine, ki pričajo o nekdaj pestri grajski kulturi pri nas. Tudi take lokacije je vredno obiskati in jih povezati s pohodništvom.

Vrhunska gastronomija

Izvirnost in kreativnost slovenskih kuharskih mojstric in mojstrov v povezavi s kakovostnimi sestavinami sta med drugim prepoznala globalno vplivna gastronomska vodnika Michelin in Gault&Millau. Michelin je v svojo drugo izdajo za Slovenijo uvrstil 53 restavracij; ena se ponaša z dvema zvezdicama, kar šest pa s po eno. Tudi za izstopajoče trajnostne prakse je posebno, zeleno zvezdico prejelo šest restavracij.

Trajnostni vidik, ki vključuje kratke nabavne verige in odlične gastronomske užitke, upošteva veliko gostinskih ponudnikov, različne restavracije, gostilne, turistične kmetije, vinske kleti. Ponudbo dopolnjujejo z izjemnimi, pogosto nagrajenimi vini.

Kažipot do ponudnikov, ki so odlična izbira za vse ekološke in gurmanske navdušence, je certifikat za trajnostno gastronomijo Slovenia Green Cuisine, ki ga je v enem letu pridobilo že 30 različnih gostinskih ponudnikov.

Izvirnost, kreativnost, trajnost opredeljujejo sodobno slovensko kulinariko. FOTO: Tomo Jeseničnik / slovenia.info

Certificirana doživetja

V Sloveniji so certificirana tudi doživetja, ki zasledujejo strateški cilj ponuditi gostu nekaj edinstvenega, avtentičnega, lokalnega, trajnostnega, izjemno kakovostnega. V zbirko Edinstvena doživetja Slovenije oziroma Slovenia Unique Experiences (SUE) se jih je na podlagi desetih sklopov kriterijev uvrstilo 21.

Nekatera so sezonska, vse leto pa se izvajajo naslednja doživetja. Ljubljanski grad za vas je zasebno vodenje po gradu z vključeno kulinariko vrhunskih chefov. Vintage Gourmet Tour družine Lisjak je nostalgično popotovanje s starodobniki po istrskih oljčnikih in tradicionalnih jedeh. Adrenalinska izkušnja Po poteh prvih jamskih raziskovalcev popelje po skritih rovih Postojnske jame. Nepozaben dan v ribogojnici Fonda prinaša obisk edinstvenega ribjega butika sredi morja.

Po poti najlepših vinskih zgodb do najstarejše trte na svetu je odkrivanje štajerskih vinarjev in Hiše Stare trte v družbi izkušenega sommelierja. Velenje Underground – gastronomska pustolovščina 160 metrov pod zemljo omogoča doživetje v najgloblji jedilnici v Sloveniji. Senzorična Zeliščna čarovnija v Savinjski dolini poživi čute in zavedanje samega sebe. S Čuječim doživetjem Intiniti Wine Bliss ob zgodbah iz Brd začutite moč briške zemlje in tamkajšnjih običajev. Meet Meat & Eat – zgodba o mesu, za katerega si je vredno vzeti čas je posebno kulinarično doživetje v Prekmurju. Zveni po praznikih prinaša doživetje prazničnega časa na pristni gorenjski domačiji. Dobimo se na plac' je raziskovanje ljubljanske osrednje tržnice in njene ponudbe.

Kraške jame

Edinstvena doživetja v Sloveniji zagotavljajo tudi jame. Pravijo, da dokler se ne podate v podzemlje, niste v popolnosti okusili svoje dežele. Pod njenim površjem so odkrili 14.196 kraških jam, mnoge pa še čakajo, da bodo vanje vstopile noge sodobnega človeka. V turistično transverzalo je vključenih 21 jam, ki ponujajo vodene oglede.

Dokler se ne podate v podzemlje, niste v popolnosti okusili svoje dežele. FOTO: Iztok Medja / slovenia.info

Med najbolj znanimi turističnimi znamenitostmi pri nas je Postojnska jama. Je edina kraška jama z jamsko železnico, med njenimi posebnosti sta tudi 16 metrov visok kapnik Nebotičnik in človeška ribica. V njej bo proti koncu decembra spet potekala božična pravljica. Škocjanske jame so uvrščene na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine UNESCO. Ponašajo se z največjim podzemnim kanjonom v Evropi in Martelovo dvorano, eno največjih podzemnih dvoran. Vilenica velja za najstarejšo turistično jamo v Evropi, mogoče celo na svetu, saj v njej potekajo organizirani obiski od leta 1633.

Novo dimenzijo podzemnega sveta še posebej intenzivno doživite v manjših jamah, v katerih z izkušenimi jamarji poskrbijo za individualna vodenja manjših skupin ali posamičnih obiskovalcev: Kostanjeviški, Križni, Snežni, Divaški, Županovi jami, Dimnicah in v drugih jamah.

Aktivnosti na prostem

Preden se pokrajina odene v led in sneg, ponuja različne aktivnosti, s katerimi se nadihate svežega zraka. Nižje vzpetine, hribčki in številne sprehajalne in tematske poti, kot sta pohodniška daljinska pot Juliana in Alpe Adria, še vedno vabijo na potep po gozdnih poteh, kolovozih in stezah, sprehajate se lahko po naravnih parkih, med vinogradi in sadovnjaki. Slikovit primer zadnjega je pravkar vzpostavljena Pot na Mestni vrh. Idilična pohodniška pot med vinogradi in sadovnjaki preseneča s panoramskimi razgledi na Ptuj, najstarejše slovensko mesto, in hkrati ponuja možnost za postanke, na katerih okušate lokalna vina in kulinariko ter si ogledujete različne znamenitosti.

Ljubitelji golfa se bodo preizkusili na številnih igriščih, ki so umeščena v idilično pokrajino, in dobro igro združili s kulinaričnim in velneškim razvajanjem. Posebna izkušnja je tudi jahanje konj: ponujajo ga kobilarna Lipica in razni konjeniški centri, ranči, turistične kmetije. Jezdite lahko znotraj ograjenih območij ali v naravi. Izkušeni vodniki vas vodijo na daljše jahalne ture čez travnike in gozdove.

Snežna odeja prinese različne aktivnosti. FOTO: Andrej Virc / slovenia.info

Snežna odeja prinese možnost različnih aktivnosti. Poleg tradicionalnega alpskega smučanja, deskanja, teka na smučeh, sankanja in drsanja se boste mogoče letos odločili za zimsko pohodništvo, pohode s krpljami po celem snegu ali sprehod z baklami.

Centri dobrega počutja

Gibanje na svežem zraku krepi imunski sistem, za dobro počutje pa poskrbijo tudi v številnih termah in naravnih zdraviliščih. Privoščite si njihove programe po zimskih aktivnostih ali kar tako, za sprostitev in krepitev. S podaljšanim vikendom savnanja, masaž in različnih neg boste lažje preživeli zimo.

Naj bo ta zima odgovorna in zdrava. Poskrbite za varnost sebe in drugih. Spremljajte epidemiološke razmere in upoštevajte veljavne ukrepe in priporočila. Bodite pozorni na znak odgovornih potovalnih standardov slovenskega turizma GREEN&SAFE. Z njim že več kot 1000 ponudnikov v slovenskem turizmu sporoča, da sledijo visokim higienskim standardom in protokolom ter trajnostnim priporočilom in da je njihova ponudba varna.

Naročnik oglasne vsebine je Slovenska turistična organizacija