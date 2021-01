Amanda Gorman s Kapitola naravnost v prestižni modni svet

Pred komaj tednom dni je Amanda Gorman kot najmlajša med pesniki doslej nastopila na inavguraciji ameriškega predsednika Joeja Bidna, zdaj pa je znova v središču pozornosti. Podpisala je pogodbo z eno od največjih modnih agencij na svetu, IMG Models, s katero sodelujejo tudi »težkokategornice«, kot sta Kate Moss in Gisele Bündchen.



Dvaindvajsetletna diplomantka Harvarda, doma iz Los Angelesa, je na slovesni prisegi prebrala svojo pesem The Hill We Climb, v kateri govori o pomenu demokracije in enotnosti. Ne le besede, precej pozornosti je pritegnila tudi z živahnim videzom, rumeno jakno italijanske modne oblikovalke Miuccie Prada in rdečim Pradinim trakom na glavi. Svojo podobo na tako pomemben dan je dopolnila z nakitom, ki ji ga je podarila Oprah Winfrey.



Zdaj javnost čaka, da o podrobnostih o sodelovanju z vplivno modno hišo spregovori še Amanda Gorman. Še pred inavguracijo je v intervjuju za Vogue povedala, da jo moda zanima in da bo v svojo podobo za nastop na Kapitolu vključila lastni simbolizem.

Po inavguraciji je mlada aktivistka dala intervjuje za številne medije in v njih izrazila svoja stališča, zlasti podporo feminizmu in boju za enakost ras. Znana je tudi njena napoved, da se bo leta 2036 potegovala za predsedniški položaj.



Z IMG poleg znanih modelov sodelujejo tudi številna vplivna in znana imena iz sveta šovbiznisa, med njimi Chrissy Teigen in Selena Gomez, pa glasbeniki, igralci in športniki, na primer Naomi Osaka. Amanda Gorman naj bi dobila priložnost na področju mode in lepote.



Kljub mladosti si je ustvarila opazno premoženje, med drugim sodeluje v različnih komercialnih projektih, na primer z MTV in podjetjem Nike. Tudi kot avtorica se ne more pritoževati, saj so njene knjige trenutno med najbolj prodajanimi na Amazonu.

