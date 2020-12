Božična čestitka princa Williama

Vojvoda in vojvodinja Cambriška,insta objavila novo družinsko fotografijo na kateri jima delajo družbo njuni trije otrokiin. Gre za uradno božično čestitko. Fotografija je nastala jesni, posnel jo je znani fotograf. Na njej vidimo srečno kraljevo družino pred kupom drv. Nastala je na njihovi posesti Anmer Hall, ki se nahaja v Norfolku na vzhodu Anglije.Kraljeva družina običajno preživlja božične praznike v Sandringhamu, podeželski rezidenci kraljice, ki se nahaja približno 160 kilometrov severozahodno od Londona. Tam se ji pridružijo otroci, vnuki in pravnuki. Zaradi pandemije, pa se bo letošnje druženje odvijalo nekoliko drugače. Kraljica in princ, vojvoda Edinburški, bosta letošnji božič praznovala umirjeno kar v gradu Windsor.Epidemija koronavirusa ni prizanesla kraljevi družini, zbolela sta tako princkot princ William. Kraljica in princ Filip sta večino leta preživela v Windsorju, iz Buckinghamske palače sta se iz previdnosti umaknila že med prvim valom covida-19 letos pomladi.