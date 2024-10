Britanski kralj v Avstraliji: pozdrav dobrodošlice ali slovo za vedno?

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla začenjata danes prvo turnejo po Avstraliji v vlogi monarhov Združenega kraljestva. To je tudi prvo kraljevo daljše potovanje, odkar so mu na začetku leta diagnosticirali raka. A medtem ko se bo kraljevi par selil od ene lokacije do druge, od ene mize do druge, ga bodo spremljale razprave v javnosti, ali ni končno že čas, da Avstralija prekine vezi s kraljevo družino. Karel III. je pred potovanjem po poročanju BBC sicer izjavil, da je njegov obisk prijateljski in da je odločitev, ali bo država ostala ustavna monarhija ali postala republika, v rokah Avstralcev.

Spremljala ga bosta tudi zdravnika

Britanska monarha sta Avstralijo nazadnje obiskala leta 2018, ko je Karel III., takrat še prestolonaslednik princ Charles, odprl igre Commonwealtha. Tokratna krajša in bolj kompaktna turneja bo zajela le Canberro in Sydney, v šestih dneh, ki jih bosta preživela na najmanjši celini, ju čakajo številne obveznosti in srečanja, med poudarki bo tudi trajnost, ki je v ospredju kraljevih prizadevanj. Petinsedemdesetletni Karl III. bo zaradi turneje za krajši čas prekinil zdravljenje, ga pa bosta, kot poročajo britanski mediji, na poti spremljala zdravnika.

Zdajšnji britanski monarh je Avstralijo nazadnje obiskal leta 2018. FOTO: Dan Peled/AFP

Med osrednjimi točkami kraljevega obiska bo sprejem pri predsedniku vlade Anthonyju Albaneseju, ki se mu bodo pridružili drugi predstavniki politike in družbe, srečal se bo tudi s predstavniki skupnosti Aboriginov ter gasilci in raziskovalci požarov, ki zaradi podnebnih sprememb čedalje pogosteje in pogubneje pustošijo po celini. Na seznamu ljudi, ki bodo segli kralju v roko, sta prav tako nagrajena profesorja Georgina Long in Richard Scolyer, ki se ukvarjata z zdravljenjem melanoma, enega najpogostejših rakov v Avstraliji.

Poslovilna turneja

Ob nizu slavnostnih sprejemov in leporečenj, ki običajno spremljajo takšne dogodke, se britanski kralj gotovo ne bo mogel izogniti razpravi, ki je vse bolj aktualna v Avstraliji: da je napočil čas, da prekinejo vez s krono in postanejo republika. Kaj si podaniki »tam spodaj« večinoma mislijo o svoji pripadnosti kraljevini, v teh dneh jasno izražajo že trgovine s spominki, ki so se pred obiskom kraljevega para, kot je običajno ob takih priložnostih, napolnile z najrazličnejšimi predmeti, povezanimi z monarhijo, večinoma s šaljivo vsebino.

Čas je, da se poslovimo, pozivajo zagovorniki republike. FOTO: David Gray/AFP

Zagovorniki republike so obisk že pred časom preimenovali v »poslovilno turnejo Oza«, pri čemer ponujajo majice s fotografijami članov kraljeve družine kot rokovske skupine, ki je tik pred razpadom. »Z veseljem bi pomahali kraljestvu v slovo,« je za Reuters povedal Nathan Hansford, sopredsedujoči Gibanju za avstralsko republiko. To je pred obiskom med drugim opozorilo, da se 40 odstotkov Avstralcev sploh ne zaveda, da je njihov vladar Karel III. s sedežem v Londonu. Zato je čas, kot je še zapisalo, da Avstralija reče: »Hvala, ampak od tu naprej zmoremo sami.«

Toda čeprav se zdi, da v Avstraliji vlada močan protimonarhični sentiment, se bodo še vedno zbrale množice, ki bodo mahale kralju, prav tako očitno ni veliko upanja, da bi republikanci zlahka dobili soglasje na referendumu, je poročal CNN in spomnil na slabe rezultate avstralskih referendumov, ki so potrebni za vsako spremembo ustave. Še vedno je boleč spomin na lanski spodleteli referendum o vključitvi posvetovalne skupine za avtohtono prebivalstvo v ustavo, zaradi česar ima menda tudi premier Albanese pomisleke o ponovnem preverjanju volje ljudstva o prekinitvi vezi z britansko monarhijo.

Avstralce so na referendumu leta 1999 namreč že vprašali, ali se strinjajo, da postane Avstralija republika in da kraljico Elizabeto II. zamenja predsednica oziroma predsednik. Čeprav so javnomnenjske raziskave od začetka devetdesetih let kazale, da je večina volivcev naklonjena republiki, je bilo to na referendumu zavrnjeno.

Karel III., edini britanski monarh, ki je kdaj živel v Avstraliji (približno šest mesecev leta 1966), je po poročanju BBC izjavil, da je od avstralskega ljudstva odvisno, ali bo še naprej živelo v monarhiji ali pa se bo odločilo za republiko.