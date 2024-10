Boris Johnson: Kraljica Elizabeta II. je imela raka

Nedvomno je 60-letni Boris Johnson politik, kakršnih je malo. Pripadnik britanske elite, šolan na institucijah, kjer se ti ljudje šolajo, se pravi na srednji šoli Eton in univerzi Oxford, je kariero začel kot novinar in se povzpel vse do najvišjega britanskega političnega položaja. Ne glede na vse zdrse bo ostal zapisan v zgodovino, saj je prav on uresničil referendumsko voljo britanskega ljudstva iz leta 2016. Državo, ki je po referendumski odločitvi, da gre iz Evropske unije, padla v politični kaos, je spet popeljal v popolno samostojnost. Premier Johnson, po politični usmeritvi konservativec, po zasebnem življenju skrajni liberalec, bo za vedno ostal tisti, ki je po mučnih pogajanjih na začetku leta 2020 izpeljal brexit.

Zdaj se je odločil, da bo svoje spomine – premier je bil v letih od 2019 do 2022 -, tako kot predhodniki Tony Blair, Gordon Brown in David Cameron, popisal v knjigi. A v nasprotju z njimi, katerih avtobiografije so bile zelo splošne, je Johnson popisal tudi razne podrobnosti. Ena takšnih je, da naj bi pred smrtjo kraljica Elizabeta II. bolehala za eno od oblik kostnega raka.

Še v njenem času je bilo zdravstveno stanje članov kraljeve družine tabu. To tradicijo sta prekinila aktualni kralj Karel III. in žena njegovega prestolonaslednika Williama, valižanska princesa Catherine, ki sta spregovorila o tem, da sta zbolela za rakom, čeprav nista povedala, za katero obliko te bolezni s tisoč obrazi. Na mrliški list 96-letne kraljice so kot vzrok smrti zapisali starost, zato so se že pred Johnsonovim pisanjem pojavljale špekulacije, od česa je dejansko umrla. Zdaj lahko v tabloidu Daily Mail, za katerega Johnson piše tudi sicer, vsi berejo izseke iz knjige, ki bo v celoti izšla 10. oktobra.

Največ pozornosti je vzbudil tisti, v katerem Johnson, ki naj bi že približno leto dni vedel, da ima Elizabeta II. eno od oblik kostnega raka, opisuje zadnje srečanje s kraljico. Sprejela ga je 6. septembra 2022 na gradu Balmoral na Škotskem, kjer je dva dni za tem umrla, da ji je sporočil svoj odstop. Pred avdienco ga je njen osebni tajnik Edward Young obvestil, da se je zdravstveno stanje stare monarhinje čez poletje precej poslabšalo. Ko se je Johnson srečal z njo v delovni sobi, je takoj videl, na kaj je mislil tajnik. »Bila je bolj bleda in sključena, po rokah je imela modrice, verjetno od infuzij ali injekcijskih igel. Njenih misli pa se bolezen ni dotaknila,« v avtobiografiji piše Johnson. Iz Buckinghamske palače, kot vedno, ko gre za knjige o članih kraljeve družine, navedb bivšega premiera niso ne potrdili ne zavrnili.