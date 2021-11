Brooke Shields: Najsrečnejša, ker je že 35 let na terapiji

Brooke Shields (56) je zaslovela že kot deklica v filmih Lepa punčka (1978) in Modra laguna (1980). V božični komediji A Castle for Christmas (Grad za božič), polni zapletov zaradi dedovanja očarljivega gradu na Škotskem in ljubezni, rojene iz sovraštva do moškega modre krvi, nastopa v glavni vlogi in je hkrati ena od producentk. Nominiranka za dva globusa za lik novinarke v seriji Nenadoma Suzan s konca 90. let ima zares po očetovi strani prednike iz evropskih kraljevih družin; med drugim je v sorodstvu z Ludvikom XIV.

Potreba po udobnem eskapizmu

V nedavnem intervjuju za Guardian pravi, da je zgodba filma že mogoče predvidljiva kot za božič podarjene nogavice, a »včasih potrebuješ trapasto udoben eskapizem«​, film pa cilja na odločne ženske v petdesetih: »Vzgojile so otroke, pomikajo se v naslednjo fazo in s tem pride veliko moči.« Svoji hčeri najstnici je rodila v drugem, dvajset let trajajočem zakonu s producentom in scenaristom Chrisom Henchyjem (57).

Prvič je v zakonski stan skočila leta 1997 s tenisačem Andrejem Agassijem (51), a za le dve leti. Starša sta se ločila nekaj mesecev po njenem rojstvu; mama je že v novorojenčici uzrla lepoto, ki jo je treba izkoristiti; Brooke se je tako pri 11 mesecih pojavila v oglasu za milo. Veliko prahu so dvignila marketinško domišljena nasprotja, ko so jo pri desetih letih fotografirali kot del umetniškega performansa, kot dvanajstletnica pa je igrala prostitutko ter kmalu zatem z javnostjo delila, da je devica in bo to še dolgo.

Brooke Shields pravi, da se počuti samozavestno, močno in privlačno kot še nikoli prej. FOTO: Shutterstock

Spletna platforma za ženske

Pozneje je dejala, da devištva ne bi izgubila šele pri dvaindvajsetih letih, če bi imela boljšo samopodobo. Kljub temu da je po poročanju revije Time leta 1981 pri svojih 16. letih kot fotomodel zaslužila okrog 10.000 dolarjev na dan. Čutila se je dolžna poskrbeti za mamo alkoholičarko, kar je seveda vanjo zarezalo globoke rane.

Leta 2005 je kot ena prvih hollywoodskih zvezdnic odkrito spregovorila o izkušnji s poporodno depresijo. Zatrjuje, da je zdaj v najsrečnejšem obdobju življenja tudi po zaslugi tega, ker že 35 let obiskuje terapijo. Pred kratkim je ustanovila podjetje Beginning is Now, spletno platformo za ženske. Zagotavlja, da se počuti samozavestno, močno in privlačno kot še nikoli prej.