Buenos Aires nikoli ne spi, toda v Sloveniji je varnejše

Včasih dom ni samo eden, ampak jih lahko imaš več. Micaela Resnik je bila rojena daleč stran od Slovenije, v Argentini, a vendar se zdaj v Ljubljani počuti kot doma. Zaradi tekoče slovenščine marsikdo niti ne opazi, da je večino življenja preživela v Južni Ameriki.

Vsi njeni predniki so Slovenci, odraščala je ob slovenski hrani in v slovenskem duhu, ves čas je poslušala slovenščino in se je naučila, a vendar je njena prva domovina Argentina. »Še vedno razmišljam v španščini, enako velja, če se moramo doma kaj na hitro zmeniti, saj v tem primeru raje uporabljamo španščino kot slovenščino,« sredi Ljubljane razlaga Micaela Resnik.