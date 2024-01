Človek, ki oblači kraljico

»Še vedno ne morem verjeti. Rad delam s kraljico Marijo in zelo hvaležen sem, da ji je všeč moj oblikovalski pečat in me je izbrala, da izdelam tako zgodovinsko obleko za tako pomemben dan,« je navdušen danski modni kreator Soeren Le Schmidt. Podobe njegove minimalistične bele kreacije so obšle svet v nedeljo, ko jo je na dan, ko je postala kraljica, nosila danska kronska princesa Mary.

Soeren Le Schmidt je navdušen nad sodelovanjem s kraljico Marijo. FOTO: Soerenleschmidt.com

Oblikovalec je skupaj s svetom na silvestrovo izvedel, da se namerava danskaodreči prestolu in ga prepustiti sinu, naslednji dan pa so ga s kraljevega dvora poklicali, ali bi lahko izdelal obleko za bodočo kraljico. S princeso Mary sta sicer sodelovala že večkrat. Izdelal je tudi škrlatno obleko, ki jo je na kronanju britanskeganosila maja lani. Oblikuje tudi večerne obleke, ki jih pogosto nosijo filmske zvezde na rdečih preprogah, in poročne obleke.

Le Schmidt, ki je, kot beremo na njegovi spletni strani, znan po natančnih, klasičnih krojih, pogosto pa se zgleduje po arhitekturi in prisega na trajnost, se je takoj lotil dela in obleko izdelal v pičlih dveh tednih. Odločil se je za minimalistično obleko s poudarjenimi rameni v snežno belem odtenku, ki je skupaj z rubinastim nakitom, ki ga je Mary podarila babica njenega moža, princesa Ingrid, simbolizirala barve danske zastave. Kot Elise Taylor analizira za Vogue, je bela barva tudi simbol integritete in morale.

Danci so navdušeni nad svojo kraljico, ki je Avstralka, s princem pa sta se spoznala v času olimpijskih iger v Sydneyu. FOTO: Ritzau Scanpix Denmark via Reuters

Namesto da bi bil nakit le klasičen okras, sta se oblikovalec in naročnica odločila, da postane del obleke. Rubinasto broško je Le Schmidt pritrdil tako, da spominja na zaponko na pasu, z izbiro detajlov pa je obleko povezal v celoto. »Od pasu gre draperija okoli vratnega izreza in do ramena,« je opisal kreacijo, ki je pri Vogueu niso mogli prehvaliti. »Ko je kraljica Mary stopila na balkon, s pasom, vrženim čez ramena, in z rubini, ki so se lesketali celo v sivem danskem zimskem dnevu, je tako z obnašanjem kot z obleko izžarevala eleganco,« so zapisali pri modni bibliji. Kralj Friderik X. je bil ob njej v vojaški uniformi, pod balkonom pa ju je pozdravila desettisočglava navdušena množica.

Podobe z danskega dvora so obšle svet in danski oblikovalec, ki ima svoj studio v prestolnici, svoj oblikovalski slog pa opisuje kot zelo grafičen in minimalističen, pa bo v prihodnje najbrž zasut z naročili.