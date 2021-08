Courtney Love: Toži jo Nirvanin dojenček

Hude čustvene težave

24. septembra bo minilo trideset let od izdaje Nirvaninega albuma Nevermind. FOTO: Shutterstock

Vsi so zaslužili, le on ne

Slavni bogataši se morajo pogosto ubadati s tožbami – upravičeno ali neupravičeno. Ena od rekorderk je zloglasna glasbenica in igralka Courtney Love (57), vdova ikone alternativnega rocka Curta Cobaina, pevca skupine Nirvana. Zdaj je del petnajsterice, ki jih toži Spencer Elden (30), dojenček z naslovnice Nirvaninega kultnega albuma Nevermind. Fotografiran je bil pri štirih mesecih pod vodo, tako da se mu vidi spolovilo, medtem ko daje vtis, da med plavanjem lovi dolarski bankovec na trnku.Odrasli Elden, ki ima na prsih tetovažo z napisom nevermind, je ugotovil, da je naslovnica odraz spolnega izkoriščanja otroka, zato zdaj toži vse, ki so sodelovali pri njenem snovanju. Od Loveove kot upravljavke Cobainovega premoženja, še živečih članov Nirvane ter drugih zaradi duševnih bolečin zahteva najmanj 150.000 dolarjev odškodnine – od vsakega posebej, torej si obeta dobra dva milijona.Pojasnjuje, da je kljub ponosu, ker je bil del znamenitega albuma, vse svoje življenje imel tudi hude čustvene težave ter izgube med izobraževanjem in v službi. V tožbi piše, da gre za komercialno zlorabo tožnika od zgodnjega otroštva do danes, ko so obtoženci zavestno producirali, posedovali in oglaševali otroško pornografijo, ki vključuje dojenčka; njegovi starši niso podpisali soglasja za uporabo dotične fotografije, za sinovo manekenstvo pa so prejeli le 250 dolarjev.Sam je verjetno začel tuhtati o možnosti odškodnine že leta 2016 ob 25-letnici albuma, ko so ga za časopis New York Post posneli na podoben način, a s kopalkami. Takrat je izjavil: »Pred kratkim sem razmišljal, kaj pa, če mi ni prav, da je moj penis na ogled vsem? V resnici nisem imel izbire.« Leto zatem je za Sunday Times pripomnil: »Strašljivo je, da me je toliko ljudi videlo golega. Počutim se kot največja svetovna pornozvezda.«Po besedah oblikovalca naslovnice Roberta Fisherja je idejo dal Kurt Cobain, po ogledu dokumentarca o novorojenčkih, ki se rodijo v vodi. Potem so se odločili za manj nazoren samoironičen prikaz članov benda, ki so takrat podpisali pogodbo z veliko založbo in naj bi se zato grebli za denar. »S Spencerjem sva še vedno v stiku,« je predlani za Guardian povedal avtor fotografije Kirk Weddle:»Včasih sem si mislil, človek, ko bo ta fant star šestnajst let, me bo sovražil. Pa me ne, vendar je razdvojen. Vsi so zaslužili na njegov račun, le on ne. Menim, da bi si zaslužil vsaj nekaj.« Obtožena petnajsterica, vključno s Courtney Love, tudi nekdanjo striptizeto in odvisnico od težkih drog, ki jo je revija Rolling Stone razglasila za najbolj kontroverzno žensko v zgodovini rocka, se na tožbo zaenkrat še ni javno odzvala.