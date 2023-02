Čudežno dojenčico posvojila teta in stric

Dojenčico, ki so jo po uničujočem potresu v Siriji pred tedni živo potegnili iz ruševin, medtem ko je bila s popkovino še vedno povezana z materjo, ki je v potresu umrla, so posvojili njeni svojci. Posvojila sta jo teta in stric, potem ko je analiza DNK potrdila, da sta s teto v sorodu, poroča britanski BBC. Dojenčica je edina preživela članica svoje ožje družine v potresu, ki je z magnitudo 7,8 prizadel severozahod Sirije in jug Turčije 6. februarja. Pod ruševinami poslopja v mestu Džindaris, ki se nahaja v provinci Idlib in je pod nadzorom sirskih upornikov, je bila deset ur. Njena mama, oče in štirje sorojenci so v potresu umrli.

Potem ko je svet obkrožil videoposnetek o njenem reševanju, se je več tisoč ljudi iz vsega sveta ponudilo, da bi jo posvojili, vendar so pristojni v bolnišnici to zavrnili in poudarili, da bodo najprej poiskali njene svojce. Potem ko je test DNK potrdil, da je njena teta Hala sorodnica, sta jo z možem posvojila.

»Zdaj je ena od mojih otrok,« je povedal Halil al-Savadi ameriški tiskovni agenciji in poudaril, da ne bo delal razlik med njo in svojimi biološkimi otroki. FOTO: Khalil Ashawi/Reuters

Aja postala Afra

Po njeni pokojni mami sta jo poimenovala Afra. Potem ko so jo rešili, so jo v bolnišnici sicer poimenovali Aja, kar v arabščini pomeni čudež. »Zdaj je ena od mojih otrok,« je povedal njen stric Halil al-Savadi ameriški tiskovni agenciji Associated Press in poudaril, da ne bo delal razlik med njo in svojimi biološkimi otroki. Tri dni po potresu se jima je sicer s soprogo rodila deklica.

Čeprav je bil tudi njihov dom uničen v potresu in zdaj stanujejo pri sorodnikih, je prepričan, da je za Afro najbolje, da je s svojo družino. »Veliko nam pomeni, saj je edina preživela iz svoje ožje družine. Mene, mojo soprogo in vse sorodnike v vasi bo vedno spominjala na svojo mamo in očeta,« je dodal.

V potresu z magnitudo 7,8 je po najnovejših podatkih umrlo več kot 47.000 ljudi, od tega 41.100 v Turčiji in najmanj 5900 v Siriji. Več deset tisoč ljudi je bilo v potresu ranjenih, več tisoč jih še pogrešajo, na milijone pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V ponedeljek je območje znova stresel potres, tokrat z magnitudo 6,4.