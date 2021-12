Dokončno slovo čudežnega dečka avstrijske politike

V nadaljevanju preberite:

Če je bil še v začetku oktobra Sebastian Kurz trdno v sedlu in je veljal za eno osrednjih imen avstrijske politike ne samo v prihodnjih letih, temveč kar desetletjih, se je zdaj vse spremenilo. Potem ko je zaradi obtožb o poneverbi in krivem pričanju pri domnevnem podkupovanju z davkoplačevalskim denarjem za pristransko medijsko poročanje in javnomnenjske ankete 9. oktobra odstopil s kanclerskega položaja, se zdaj, kot kaže, povsem umika iz politike. Kot je dejal, se je tako odločil ob nedavnem rojstvu sina, zdaj se namreč namerava posvetiti predvsem družini.