Ekološki vandalizem

Pet pripadnikov ekološkega gibanja Zadnja generacija (Ultima Generazione, UG) se je v Firencah pred slavno katedralo Santa Maria del Fiore polilo z rdečo barvo. To so storili, da bi opozorili na onesnaževanje planeta in podnebno krizo. Akcija pa je bila tudi znak solidarnosti z dvema članoma te skupine, 26-letno Ester Goffi in 61-letnim Guidom Viero, ki ju je sodišče v Vatikanu pred kratkim obsodilo na devetmesečno pogojno zaporno kazen in 28.000 evrov denarne kazni, ker sta se lani v Vatikanskih muzejih z lepilom prilepila na znameniti kip Laokoontova skupina. »Rdeča tekočina je metafora za kri in mučeništvo, saj smo se kljub podnebni krizi in umiranju planeta odločili za življenje,« je v izjavi za javnost kmalu po zadnjem protestu v Firencah zapisala skupina. S svojim dejanjem so želeli opozoriti tudi papeža, da je kazen za aktivista veliko previsoka.

Skupina Zadnja generacija je znana po razvpitih akcijah, v katerih pa se žal ne lotevajo ustanov, podjetij in posameznikov, ki onesnažujejo planet ali kopičijo kapital, pač pa so njihove žrtve predvsem neprecenljiva umetniška dela.

Napad na Botticellijevo Pomlad je javnost razbesnel. Foto Reuters

Firenški župan Dario Nardella se je odzval zelo jezno in je Zadnji generaciji znova zapovedal, naj žrtev njihovih protestov ne bo kulturna dediščina. Zelo odmevna je bila tudi njihova akcija, ko so se prilepili na čudovito Botticellijevo sliko Pomlad v galeriji Uffizi, kar je razburilo javnost. »Menim, da moramo bitko za okolje državljani, institucije in civilna družba bíti skupaj,« pravi Nardella, ki so ga Firenčani razglasili za junaka, potem ko se je pred časom kar sam spopadel z aktivistom, ki je z oranžno barvo polil stene mestne hiše Palazzo Vecchio. »Narava in kultura sta sestri. Uničevanje ene, da bi zaščitili drugo, je nedopustno,« je dodal župan in ekologe pozval k dialogu. Posnetek, na katerem teče za aktivistom in ga sprašuje, kaj za vraga počne, nato pa ga fizično obvlada, je imel na družabnih omrežjih rekordno gledanost. Naj spomnimo, da je prav skupina Zadnja generacija v sloviti vodnjak Trevi, eno najbolj obleganih turističnih zanimivosti v Rimu, zlila črno tekočino, razredčeno rastlinsko oglje. »Ne bomo plačevali fosilnih goriv!« so napisali na transparent in z njim zakorakali v vodnjak in vzklikali, da »Italija umira«.

Takrat se je besen oglasil župan Roberto Gualtieri. A z napadi so nadaljevali, saj so počrnili tudi vodo v Vodnjaku štirih rek na trgu Piazza Navona in v slovitem vodnjaku Barcaccia ob vznožju Španskih stopnic. Z rdečo barvo so poškropili stene senata ter na vrveh viseli z mostu ter ustavljali promet na mestni obvoznici Tangenziale. Z juho pa so polili tudi nedolžnega van Goghovega Sejalca.

Paradoksalno je, da s svojimi akcijami ne delajo škode le umetniškim delom in kulturni dediščini, pač pa dejansko škodijo naravi, saj so za čiščenje vodnjaka Trevi mestne oblasti porabile kar 300.000 litrov vode. Imeli so srečo, da se črno barvilo ni prijelo marmorja, ki je porozen material, lahko bi ta čudoviti vodnjak za vedno uničili.