Elegantna rešitev

Britanski igralec in komik Stephen Fry (66) se že vrsto let zavzema, da bi Velika Britanija Grčiji vrnila 2500 let stare partenonske frize, ki jih je z Akropole leta 1802 med turško okupacijo odstranil britanski veleposlanik v Otomanskem imperiju lord Elgin, od leta 1832 pa so razstavljeni v Britanskem muzeju v Londonu. Fry je odtujitev partenonskih frizov iz Aten primerjal s tem, da bi Eifflov stolp odstranili iz Pariza ali Stonehenge iz Salisburyja. V pogovoru z Marcom Fennellom v dokumentarni oddaji Stuff the British Stole (Stvari, ki so jih ukradli Britanci) je komentiral, da gre za nekaj podobnega, kot če bi nacistična Nemčija med okupacijo Francije ukradla Slavolok zmage. »Četudi obstaja najbolj skrbno napisan dokument, ki je lordu Elginu dovolil, da odstrani frize, je to tako, kot bi rekli, da Nemčija trdi, da morajo imeti Slavolok zmage in imajo dokument, ki to dokazuje,« razmišlja.

Ta mesec je Turčija zavrnila britansko trditev, da je imel lord Elgin dovoljenje lokalnih oblasti za odstranitev kakršnih koli umetnin z Akropole. Skrbniki Britanskega muzeja trdijo, da skulpture niso bile ukradene in da so v Londonu »pomembna predstavitev starodavne atenske civilizacije v kontekstu svetovne zgodovine«. Lani so iz muzeja sporočili, da »aktivno iščemo partnerstvo s Partenonom in našimi prijatelji v Grčiji« ter da potekajo konstruktivne razprave.

Stephen Fry je že leta 2012, v času poletnih olimpijskih iger v Londonu, predlagal, naj Združeno kraljestvo igre izkoristi za popravo velike krivice. »Ali ne bi bilo elegantno, če bi to storili? To bi bilo nekaj, s čimer bi se lahko kitili. Atenam pomenijo mnogo več, kot lahko sploh razumemo.« Pravi, da bi bile umetnine danes verjetno res v slabšem stanju, če jih lord Elgin ne bi odpeljal v London, a da jih je treba vrniti, ker so za Atence svetinja. »Eden od razlogov, zakaj želim, da bi umetnine vrnili, je moja ljubezen do svoje države in do vseh njenih napak, in ne zato, ker sem nekakšen izdajalec,« je še dodal.