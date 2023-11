Greta Thunberg in incident z mikrofonom

Na velikem podnebnem zborovanju, ki je v soboto potekalo v Amsterdamu, je glavna govornica Greta Thunberg skoraj ostala brez besede oziroma mikrofona. Incident se je zgodil po tem, ko sta na njeno povabilo na odru spregovorili Afganistanka in Palestinka, nato pa je besedo spet prevzela mlada aktivistka. Takrat se je na oder prebil moški in govorki poskušal iz rok izpuliti mikrofon. To mu sicer ni uspelo, je pa zbranim sporočil: »Prišel sem na okoljski protest, ne pa na politično izjavo.« Njegova identiteta ni znana, nosil pa je jakno z napisom okoljskega gibanja Water Natuurlijk. Greta je moškemu le zabrusila, naj se umiri, potem pa so ga odstranili z odra. »Kot gibanje za okoljsko pravičnost moramo prisluhniti glasovom tistih, ki so zatirani in ki se borijo za svobodo in pravičnost. Brez mednarodne solidarnosti ne more biti okoljske pravičnosti,« se ni dala zmesti 20-letna aktivistka, ki je okrog vratu nosila kefijo.

Že pred tem je bilo med publiko slišati slogan Palestina bo svobodna (Palestine Will Be Free), ki zadnje čase, odkar se je razplamtel konflikt na Bližnjem vzhodu, spremlja propalestinske shode po svetu. Tisti, ki ga izrekajo, pravijo, da poziva k enotni Palestini, marsikje na Zahodu pa mu pripisujejo tudi antisemitski naboj.

V začetku oktobra je švedsko sodišče Greti Thunberg spet izreklo denarno kazen, ker med okoljskim protestom, ki je julija potekal na jugu Švedske, ni upoštevala navodil policije. Plačati bo morala dobrih 190 evrov kazni. Podobno kazen so ji že izrekli zaradi protesta na naftnem terminalu v Malmöju. Veliko prahu pa je prejšnji mesec dvignila tudi na družbenih omrežjih, kjer je delila propalestinska sporočila. Zaradi tega so jo nekateri obtožili, da ni izrekla podpore izraelskim žrtvam, ki so življenje izgubile v Hamasovem napadu.