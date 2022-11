Začasno nataknjene zelene maske

V nadaljevanju preberite:

Denar, ki ga nameravajo na podnebnem vrhu do leta 2025 nameniti za pomoč podnebno najbolj prizadetim državam (sto milijard dolarjev), je znesek, ki ga je svetovna industrija fosilnih goriv v zadnjih petdesetih letih v povprečju zaslužila v sedemintridesetih dneh. In polovica zneska, ki ga je Rusija s prodajo nafte in zemeljskega plina zaslužila od začetka agresije na Ukrajino. Samo v lani so naftno-plinska podjetja po svetu prejela 697 milijard dolarjev vladnih subvencij. Tolikšna je bila, čez palec, cena podnebnih katastrof v zadnjem desetletju.