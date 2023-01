Blatni škornji Grete Thunberg na davoškem parketu

V nadaljevanju preberite:

Greta Thunberg je 20. rojstni dan je praznovala 3. januarja. Od najstniških let se je poslovila s čivkom, ki se danes uvršča med pet najbolj všečkanih čivkov v zgodovini. Potem je šla v Nemčijo, kjer je protestirala proti širjenju rudnika premoga. Po aretaciji je odpotovala do Davosa in napadla investitorje v fosilna goriva. Pred tem jo je eden od investitorjev označil za kolovodjo »avtističnih otroških križarjev«.