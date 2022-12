Provokativnež Andrew Tate po Gretinem tvitu pridržan zaradi posilstva

Provokativni spletni vplivnež Andrew Tate je bil skupaj z bratom Tristanom v okviru preiskave trgovine z ljudmi in posilstva pridržan v prestolnici Romunije. Brata sta že od aprila vpletena v policijsko preiskavo skupaj s še dvema romunskima državljanoma. Njihovo pridržanje pa je potrdil njun odvetnik, poroča britanski BBC.

»Zdi se, da so štirje osumljenci ustanovili organizirano kriminalno združbo z namenom novačenja, nastanitve in izkoriščanja žensk, tako da so jih prisilili k ustvarjanju pornografskih vsebin, namenjenih ogledu na specializiranih spletnih mestih za plačilo,« je danes sporočilo romunsko tožilstvo.

Aretacijo je omenil tudi romunski direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma, ki pa bratov Tate ni poimensko izpostavil. Navedel je le, da sta dva od osumljencev državljana Velike Britanije in sta osumljena sodelovanja v kriminalni združbi, osredotočeni na trgovino z ljudmi.

Po navedbah policije sta se brata dogovarjala z romunskimi državljani, da ženske pod pretvezo pripeljejo v njihovo vilo v Bukarešti. Ko so prišle na njihovo posestvo, so jih fizično in psihično ustrahovali, nato pa prisilili, da so ostale in snemale pornografske videoposnetke. Najmanj ena žrtev je bila posiljena dvakrat, so povedali preiskovalci, skupno pa so iz njihovega kompleksa rešili šest žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanji kickboksar Andrew Tate je zaslovel leta 2016, ko je bil primoran zapustiti šov Big Brother zaradi video posnetka, na katerem je bilo videti, da je napadel žensko. Ženska je kasneje sicer dejala, da sta s Tatom prijatelja, vsebina posnetka pa da je bila dogovorjena. Kasneje je na spletu postal viralen tudi video, v katerem je trdil, da bi ženske morale prevzeti odgovornost za spolne zlorabe. Andrew Tate je sicer rojen v ZDA, kariero pa je ustvaril v Veliki Britaniji, kamor se je preselil z mamo in bratom po ločitvi njunih staršev.

Tate je na družbenih omrežjih znan po svojih ksenofobnih, homofobnih in seksističnih izjavah. V intervjuju je dejal, da se ima za »absolutnega seksista in mizogina«. Zaradi kontroverznih izjav je bil izključen z več družbenih omrežij, med drugim z YouTuba, Facebooka, Instagrama, Twitterja in TikToka. Dostop do svojega računa na twitterju je sicer znova pridobil kmalu za tem, ko je omrežje prevzel Elon Musk.

Le nekaj dni pred aretacijo se je Tate na twitterju zapletel v besedno vojno s podnebno aktivistko Greto Thunberg. Hvalil se je s svojimi številnimi avtomobili in ogromno količino emisij, ki jo z njimi povzroča. Aktivistka pa mu je odvrnila, naj ji več o tem pove na elektronskem naslovu »smalldickenergy@getalife.com«. Njen tvit je doslej prejel že več kot tri milijone všečkov.

Andrew Tate je v odzivu na njen tvit objavil posnetek, s katerim je romunska policija nato dobila podlago za njegovo aretacijo, saj je Tate kar sam potrdil, da se nahaja v Romuniji. V posnetku med drugim osebi za kamero namreč reče, naj mu poda pico v škatlah, ki niso reciklirane. Embalažo, na kateri so romunski napisi, nato položi na mizo, s čimer je izdal svojo lokaciji in dal organom pregona možnost, da ga aretirajo.