Izumitelj bitcoina še vedno skriva svojo identiteto

Bitcoin poganja dva trilijona evrov vredno industrijo kriptovalut, z njim trgujejo največja investicijska podjetja na svetu, poleg tega njegova vrednost prav te dni dosega nove rekorde. Medtem ko je očitno, da gre za odlično naložbo, pa je v tančico skrivnosti še vedno zavita identiteta človeka, ki ga je ustvaril. Svet se že dolgo sprašuje, kdo v resnici je Satoši Nakamoto, in nič ne kaže, da bo njegova identiteta v kratkem razkrita. Mnoge zanima, kdo je skrivnostni človek, ki je očitno izjemno sposoben, saj je s svojo idejo sprožil veliko revolucijo v svetu kriptovalut. Ne le to, ker ima Satoshi v lasti več kot milijon bitcoinov, je očitno multimilijonar. Najbrž je to tudi eden od razlogov, zakaj tako vztrajno varuje svojo identititeto. Morda pa ne gre za enega samega človeka, ampak za skupino strokovnjakov, namigujejo nekateri.

Na HBO so oktobra predvajali dokumentarec, v katerem so namigovali, da je Satoši Nakamoto v resnici kanadski strokovnjak za bitcoine Peter Todd. Ta je namige nemudoma zavrnil, pozneje pa povedal, da se je zaradi neželene izpostavljenosti celo bal za lastno varnost.

Seznam tistih, ki so jih doslej zaznali kot potencialne kreatorje te kriptovalute, je vse daljši. Revija Newsweek je že pred desetimi leti objavila, da naj bi bil to Dorian Nakamoto. Mož japonsko-ameriškega rodu iz Kalifornije je to zanikal in novico so kmalu ovrgli. Leta 2015 so v tej vlogi prepoznali avstralskega računalniškega strokovnjaka Craiga Wrighta, ki je to sprva zanikal, nato pa priznal, a vendar več let ni postregel z nobenim dokazom, ki bi potrdil domnevno identiteto. Tudi Elon Musk je zanikal, da bi imel kakršno koli vlogo pri tem poslu, čeprav je eden od njegovih zaposlenih trdil nasprotno.

Med zadnjimi, ki je pritegnil pozornost, je bil Stephen Mollan. Vstopnice za dogodek, na katerem naj bi se predstavil kot Nakamoto, so stale skoraj 120 evrov, kdor mu je hotel zastaviti neomejeno število vprašanj, je moral doplačati še slabih 60 evrov. A dogodek, na katerega naj bi prišle množice novinarjev, je bil slabo obiskan. Udeležilo se ga je le okoli 12 zelo skeptičnih predstavnikov sedme sile. Ko je organizator na oder povabil »pravega Satošija«, je postalo jasno, da je bil njihov dvom še kako upravičen. Mollan tudi po eni uri druženja z novinarji ni postregel z nobenim dokazom, ki bi potrdil, da je prav on izumil bitcoin.