J.K. Rowling spet vznemirila transseksualno skupnost

Britanska pisateljica J. K. Rowling​ je s svojimi stališči že večkrat razgrela razprave o transspolni tematiki. Pred nekaj dnevi je spet razburila javnost, ko se je osebno izrekla proti predlaganim spremembam zakona o priznanju spola, ki jih načrtujejo na Škotskem. S tem je znova podžgala svoje nasprotnike, ki ji že nekaj časa grozijo z nasiljem in celo smrtjo.

Če bodo na Škotskem sprejeli amandmaje k omenjenemu zakonu, ki velja od leta 2004, bodo transspolnim ljudem močno olajšali uradno priznanje njihovega spola. Po novem za to ne bodo več potrebovali medicinskih in psihiatričnih potrdil. Znižala se bo tudi starostna meja, pri kateri bo lahko posameznik zaprosil za uradno potrditev spremembe spola. Ta bo, če bodo amandmaji sprejeti, postavljena pri 16 in ne več pri 18 letih.

Priljubljena avtorica pa je prepričana, da so napovedani amandmaji škodljivi in da bodo najbolj prizadeli prav najranljivejše skupine žensk, tiste, ki potrebujejo zaščito pred nasiljem in posilstvi moških, in ženske, ki prestajajo zaporne kazni in so bile večinoma tudi same žrtve nasilja. Rowlingova je na twitterju podprla nepotrjeno trditev, da se nekateri moški identificirajo kot ženske in zatečejo v institucije, ki ponujajo zaščito zlorabljenim ženskam. Televizijska voditeljica India Willoughby se je odzvala z argumentom, da se v dvajsetih državah ljudje lahko sami izrečejo o svojem spolu, pa to niti v eni ni vodilo v epidemijo napadov »moških, preoblečenih v ženske«.

Stališča J. K. Rowling so razdelila javnost, nekateri so jo podprli, veliko je bilo kritičnih odzivov. Javni napadi na avtorico, ki je pred časom razkrila, da je bila tudi sama žrtev družinskega nasilja in spolnega napada, so se začeli junija lani, zaradi fraze »ljudje, ki menstruirajo« v enem izmed člankov na spletu. Avtorica se je takrat porogljivo odzvala, da gre za ženske. »Prepričana sem, da je za te ljudi nekoč obstajala beseda. Naj mi kdo pomaga ... Žanske? Žonske?« je zapisala.

Njen odziv je sprožil ogorčenje med aktivisti za pravice transspolnih ljudi, ki so avtorici Harryja Potterja očitali transfobijo, kar pa je sama odločno zanikala. Obtožili so jo, da je »Terf«, gre za kratico, s katero transskupnost označuje radikalne feministke, ki odkrito nasprotujejo vključitvi transoseb v žensko skupnost.

Njena stališča so obsodili tudi Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson in Evanna Lynch, zvezdniki iz filmov o Harryju Potterju, in izrazili podporo transspolnim osebam.

Zaradi svojih stališč je J. K. Rowling že nekaj časa tarča napadov transspolnih aktivistov. Kot trdi, ji grozijo, da jo bodo pretepli, posilili in ubili, z grožnjami bi menda lahko prelepila svojo hišo. Vendar bo kljub temu vztrajala pri svojih stališčih, je napovedala.