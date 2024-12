Jay-Z obtožen posilstva trinajstletnice

Ameriški raper, glasbeni producent in mož slavne pevke Beyoncé Jay-Z zanika obtožbe, da je leta 2000 skupaj z raperjem Seanom »Diddyjem« Combsom zlorabil trinajstletnico.

V izjavi za CNN je Jay-Z obtožbe označil za »tako ogabne, da bi morali vložiti kazensko, ne civilno tožbo! Kdorkoli bi na tak način napadel mladoletnico, bi moral biti za zapahi. Se strinjate?«

Spolnega napada obtožen tudi Jay-Z

Diddyja, avtorja številnih uspešnic in dobitnika raznih nagrad, so aretirali, potem ko so najprej opravili racije na več njegovih bivališčih. Raperju so novembra že tretjič zavrnili možnost varščine, do oktobra letos pa je tožbe vložilo že 120 oseb, od tega 25 mladoletnic. Večinoma gre za primere, v katerih je Sean »Diddy« Combs obtožen, da je svoje žrtve omamil in nato spolno napadel.

Diddyju so prošnjo za odobritev varščine zavrnili že tretjič, da ne bi poskušal podkupiti ali ustrahovati tožnice. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Domnevna žrtev, ki je civilno tožbo proti pridržanemu raperju vložila oktobra, je poleg Diddyja spolnega napada zdaj obtožila tudi Shawna Carterja z umetniškim imenom Jay-Z.

Na zabavi, ki je sledila podelitvi nagrad Video Music Awards (VMA), sta jo menda raperja posilila. Ženska, katere identiteta ostaja anonimna, se je po zaužitju pijače začela počutiti omotično in obležala v eni od spalnic. Carter naj bi žrtev držal, medtem ko naj bi jo Combs posiljeval. V tožbi navaja, da je Combsa začela udarjati v vrat, nato pa ji je uspelo pobegniti z zabave. Tekla je vse do bencinske postaje, kjer jo je menda pobral oče.

»Hčerkine prijateljice bodo spraševale, ali so trditve o meni resnične«

Odvetniki domnevne žrtve so vložili prošnjo za mediacijo z Jay-Z-jem in mu poslali pismo, ki naj bi zahtevalo denarno poravnavo. Raper je pismo označil za »poskus izsiljevanja« in vložil nasprotno tožbo. Tako Carter kot Combs zanikata obtožbe tožnice.

O odvetniku tožnice Tonyju Buzbeeju je 55-letni raper dejal: »Malo sem ga raziskal in spoznal, da mu takšna dejanja niso tuja.«

Slavna pevka in Carterjeva soproga Beyoncé se na obtožbe še ni odzvala. FOTO: Niklas Halle'n/Reuters

V izjavi za CNN je Jay-Z izpostavil, da mu je najbolj hudo zaradi vpletenosti njegove družine. »Z ženo se bova morala pogovoriti z otroki – ena izmed njih je v tistih letih, ko njene prijateljice zagotovo spremljajo novice, zato bodo spraševale, ali so trditve o meni resnične. Pojasniti jim bova morala človeško okrutnost in pohlep. Otroci česa takega ne bi smeli preživljati že pri teh letih.«

CNN je za izjavo prosil tudi Carterjevo soprogo Beyoncé, ki pa se na prošnjo za zdaj še ni odzvala.