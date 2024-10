Uničena in globoko užaloščena mama raperja Diddyja

Mama naj bi najbolje poznala svojega sina. Tako se je v javnosti oglasila Janice Combs, ki trdi, da je njen sin Sean »Diddy« Combs nedolžen. »Vse to so laži,« zatrjuje in tarna, da je zaradi vseh novic o svojemu sinu »uničena in globoko užaloščena«. Sean »Diddy« Combs je namreč trenutno v priporu v zaradi obtožb trgovine z ljudmi in izsiljevanja.

Slavnega pevca, avtorja številnih uspešnic in dobitnika mnogih nagrad so aretirali, potem ko so najprej opravili racije na več njegovih bivališčih. Sodišče je zavrnilo možnost plačila varščine (ker naj bi obstajala nevarnost, da naj bi vplival na primer), zato ostaja priprt. Najprej je šlo za obtožbe o spolnih zlorabah in napadih na glasbenico Cassie (s pravim imenom Casandra Ventura), a zdaj naj bi tožbe vložilo še 120 oseb, od tega 25 mladoletnic. Šlo naj bi za primere, ko naj bi Sean »Diddy« Combs svoje žrtve omamil in nato spolno napadel. »Srce parajoče je, kako mojega sina ne obsojajo zaradi resnice, ampak zaradi pripovedih, ustvarjenih na lažeh,« v javnost žaluje njegova mama Janice. V sporočilu za javnost, ki ga povzemajo ameriški mediji, je zapisala: »Moj sin ni pošast, kot so ga prikazali.«

Vse navedbe, ki bremenijo slavnega glasbenika, je zavrnil tudi njegov odvetnik. A že leta 2016 je v javnost prišel video posnetek, kako je Sean Combs v hotelski sobi dejansko napadel Casandro Ventura, sicer svojo tedanjo zasebno partnerico. »Nisem tukaj, da bi svojega sina predstavljala kot popolnega, ker ni,« je še dejala mama. »Moj sin morda res ni bil povsem odkrit glede določenih stvari, kot je zanikanje nasilja nad bivšim dekletom, saj je hotelski posnetek pokazal drugače. A včasih resnica in laž postaneta tako tesno prepleteni, da postane grozljivo priznati en del zgodbe, še posebej, ko je ta resnica izven norme ali je preveč zapletena, da bi ji verjeli. Pravna ekipa mojega sina se je zato odločila za poravnavo z bivšim dekletom, namesto da bi tožbo izpodbijala do konca, a zvezna vlada je to odločitev uporabila proti mojemu sinu in jo razlagala kot priznanje krivde.«

Mama je tudi prepričana, da zaradi enega primera njen sin ne more biti kriv za vse druge »odvratne tožbe«. »Resnično je mučno gledati, kako se je svet tako hitro in zlahka obrnil proti mojemu sinu zaradi laži in napačnih predstav, ne da bi slišal njegovo plat ali mu vsaj dali priložnost, da predstavi svojo plat,« je dejala. Hkrati je prepričana, da so številni ljudje vložili tožbo, ker so prijeli dobro plačilo.