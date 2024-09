Še ena otožba na rovaš razvpitega raperja Seana Diddyja Combsa

V mozaik tožb o spolnem predatorstvu razvpitega ameriškega raperja, 54-letnega Seana Diddyja Combsa, skozi ustvarjalno zgodovino (samo)poimenovanega Diddy, Puff Daddy in P. Diddy, je vstavljen nov temačen kamenček. Thalia Graves trdi, da jo je glasbenik omamil in posilil ter kruto dejanje posnel in ga za denar ponujal na ogled.

Prejšnji teden je bil raper že obtožen treh kaznivih dejanj spolnega nasilja, z grožnjami in fizično silo naj bi žrtve pripravil orgije, podprte z opojnimi drogami.

Plaz obtožb na njegov rovaš se je sprožil lani, ko je pevka Cassie, izvirno imenovana Casandra Ventura trdila, da jo je Combs več kot deset let zadrževal v predatorskem okolju, leta 2018 pa naj bi jo posilil. Od tedaj se je nanj zgrnilo več obtožb, da je svojo svetovno slavo izkoriščal za spolno zlorabljanje žensk. Combsa se je na vse obtožbe izrekel za nedolžnega, na sojenje čaka v priporu.

Thalia Graves se je na novinarski konferenci v Los Angelesu v solzah izpovedala, da ima zaradi spolnega napada leta 2001 še vedno tako tako čustvene kot mentalne težave. »To presega fizično bolečino, takšna bolečina seže v bistvo tega, kar ste kot človek. Na človeku taka groza zapusti rane, ki se ne bodo nikoli zacelile,« je izjavila zadnja tožnica.

Kot pravi, naj bi imela zaradi zlorabe posttravmatsko stresno motnjo, depresijo in anksioznost. Težko, pravi, zaupa sočloveku, ne zmore oblikovati zdravih, zaupljivih odnosov, ne počuti se varno v svojem telesu. Nočne more, vsiljive misli ji kratijo vsakdan.

Gravesova naj bi Combsa spoznala prek svojega fanta, ki je tedaj delal pri raperjevi založbi Bad Boy Records. V tožbi opisuje, kako je jo je toženi odpeljal v svoj glasbeni studio in ji ponudil vino, po katerem naj bi bila omamljena. Izgubila naj bi zavest in se zbudila gola in zvezana. Posilil naj bi jo tako Combs kot njegov sodelavec Joseph Sherman, zagrozila naj bi ji, naj o dogodku nikoli ne spregovori.

Combs je obtožen izsiljevanja, trgovine z ljudmi za spolne namene in prevoza žrtev čez državno mejo, da bi se ukvarjale s prostitucijo. Tožilstvo mu očita, da naj bi bil vodja kriminalne združbe, ki je ženske s prevaro novačila za spolno suženjstvo, hkrati pa jim grozilo z uničenjem ugleda.

Mnogi so po Diddyjevi aretaciji uprli oči v zvezdnike, ki so bili dolga leta z njim povezani. A zvezdniki so tiho, »ker se na smrt bojijo, da bi njihove blagovne znamke zaradi povezav z Diddyjem trpele. In še huje, bojijo se, da bi se stvari lahko končale katastrofalno, če bi spregovorili proti njem«, je povedal neimenovani poznavalec scene. Medtem analitiki ugotavljajo, da se je od njegove aretacije prejšnji teden poslušanost njegove glasbe povečala za 18. odstotkov.