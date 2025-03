Kako ustvariti popolno popotniško fotografijo

Potovanja so priložnost, da razširite svoja obzorja, odkrijete nove kraje, spoznate različne kulture, doživite nepozabne trenutke in ustvarite spomine, ki si jih boste zapomnili za vse življenje. In če želite te dragocene trenutke in spomine prinesti s seboj domov, potrebujete pametni telefon, s katerim boste lahko ustvarili vrhunske fotografije. Fotografije, ki bodo pripovedovale zgodbe o ljudeh, ki ste jih srečali, krajih, ki ste jih prehodili, in trenutkih, ki so se vas dotaknili.

Z vrhunskim pametnim telefonom danes lahko ustvarite profesionalne fotografije. FOTO: Samsung/ DGEUT

Dobra novica je, da za vrhunsko fotografijo danes ne potrebujete več profesionalnega fotoaparata ali naprednega znanja o fotografiranju. To delo odlično opravi že pametni telefon. Vendar ne vsak. Le tisti, ki se ponaša z zmogljivimi funkcijami in neprekosljivo umetno inteligenco. Tako se danes ob bok profesionalnim fotoaparatom postavlja serija pametnih telefonov Samsung Galaxy S25 z novimi in posodobljenimi funkcijami. Z njim v roki potrebujete le še nekaj enostavnih praktičnih usmeritev za ustvarjanje popolne fotografije (prava svetloba, kompozicija ipd.) in vsakdanji prizori bodo postali prava umetniška dela.

FOTO: Samsung/ DGEUT

Poiščite pravo svetlobo

Lepo fotografijo lahko ustvarite le pri pravi svetlobi. Tako je za ustvarjanje privlačne fotografije najboljša naravna svetloba ali harmoničen preplet svetlobe in sence. To v praksi pomeni, da lahko najbolj popolno fotografijo ustvarimo tik pred sončnim vzhodom, ko je svetloba mehka in polna čudovitih odtenkov, in tik po sončnem zahodu. Čez dan pa je svetloba običajno preveč intenzivna. Vendar to ne pomeni, da ne bomo fotografirali; le dobro je upoštevati nekaj čisto osnovnih fotografskih načel. Predvsem moramo biti pozorni na smer, iz katere prihaja svetloba, in na učinek, ki ga ima na fotografiji:

svetloba, ki prihaja s strani (stranska svetloba) ustvari globino in poudari vsebino slike, kar je odlično za portrete ali slikanje narave in arhitekture;

svetloba, ki prihaja od zadaj (slikanje proti svetlobi), je običajno močna ter lahko povzroči bleščanje in avro. Ustvari lahko silhuete na sliki in pretirano dramatičen učinek, zato velja za slabšo izbiro;

svetloba, ki prihaja od spredaj, enakomerno osvetli obraz, poudari barve in ostrino, a lahko slika deluje preveč ploščato in brez kontrasta.

FOTO: Samsung/ DGEUT

A Samsung Galaxy S25 Ultra ali Samsung Galaxy S25 in Galaxy S25+ so kos tudi najzahtevnejšim razmeram za fotografiranje. Dobesedno. Ne glede na vreme, dan ali noč. Za to namreč poskrbijo najbolj napredne funkcije in tehnologija, ki je del te posodobljene serije pametnih telefonov, kot je na primer ProVisual Engine – napreden sistem umetne inteligence, vgrajen v kamero, ki slike in videoposnetke dvigne na najvišjo raven. Samodejno analizira, prebira in prilagaja; čisto brez posebnega truda ustvarja brezhibne fotografije in posnetke. Ne glede na to, kako in kje boste slikali, bodo slike mojstrske, jasnejše in še živahnejše.

Samsung Galaxy S25 serija se ponaša tudi z inteligentno optimizacijo osvetlitve, barv in kontrastov, v realnem času, kar pomeni, da fotografijo ureja takoj, ko jo zajamete. Brez potrebe po dodatnem oblikovanju. Mimogrede, Samsung Galaxy S25 Ultra omogoča tudi popoln nazor nad obraznimi izrazi, s funkcijo Portretni studio pa lahko povsem enostavne portrete preoblikujete v umetniške slike. Za piko na i umetna inteligenca z generativnim urejanjem popravlja in izpopolnjuje slike z dodajanjem ali odstranjevanjem elementov, z radirko za objekte in sence pa lahko enostavno odstranite neželene predmete, kot da jih nikoli ne bi bilo.

Samsung Galaxy S25 so izjemno trpežni pametni telefoni, obdani z močnim okvirjem iz titana ali aluminija in z močno zaščito zaslona. Odporni pa so tudi proti vodi in prahu.

Načrtujte kompozicijo

Kompozicija pripoveduje zgodbo, ki jo želite deliti z ljudmi, in usmerja gledalčevo pozornost. Izboljša ali uniči lahko celoten vtis fotografije. Preden ustvarite fotografijo, zato upoštevajte osnovno pravilo kompozicije, to je t. i. pravilo tretjin. Po tem pravilu kader razdelimo na devet enakih delov in namen je, da ustvarimo mrežo, sestavljeno iz dveh vodoravnih in dveh navpičnih črt (to mrežo si lahko predstavljate kot okvire ali majhne »tretjine«).

Glavni elementi, ki jih želite imeti na sliki, naj bodo postavljeni na presečišča teh črt. S tem boste dosegli, da bo slika bolj privlačna in dinamična. Na primer, pri fotografiranju pokrajine naj bo obzorje na eni izmed vodoravnih črt, s čimer se ustvari ravnotežje med nebom in zemljo. Podobno velja za druge elemente. Za še lepši videz lahko v sliko vključite tudi naravne linije (npr. ceste, reke, ograje), upoštevajte tudi ravnovesje in simetrijo (simetrične kompozicije delujejo harmonično in pomirjujoče, asimetrične pa bolj dinamično). Eksperimentirajte s ptičjo perspektivo (od zgoraj) ali žabjo perspektivo (od spodaj) za bolj zanimive posnetke.

Z Galaxy S25 telefoni lahko ustvarjate najlepše portrete. FOTO: Samsung/ DGEUT

A s Samsung Galaxy S25 Ultra boste brez posebnega fotografskega znanja do podrobnosti obvladali tudi kompozicijo. Ta napredni pametni telefon ima namreč vgrajeno funkcijo ProScaler. Glavna naloga te funkcije je, da poveča ločljivost tudi nizkoločljivostnih posnetkov na višje ravni (kot je npr. QHD+) ter po potrebi izboljša želene podrobnosti na sliki. S funkcijo Virtual Aperture ali Navidezna zaslonka pa telefon ustvari pravo globinsko ostrino, nad čimer boste zagotovo navdušeni vsi, ki obožujete popolne portrete in slikanje pokrajin. Najboljše od vsega pa je, da telefon čisto sam zaznava kakovost slike in samodejno aktivira vse potrebne funkcije za izboljšanje videza slike ali posnetka in za še višjo kakovost.

FOTO: Samsung/ DGEUT

Lovite spontane trenutke

Naj bodo vaše fotografije zares prave zgodbe, ki vas bodo vedno znova popeljale nazaj v čarobne trenutke vašega potovanja, in imejte v mislih, da so najboljše fotografije pogosto tiste, ki niso načrtovane. Bodite spontani, pristni, ne pozirajte. Iščite iskrene nasmehe, avtentične ljudi, nepričakovane dogodivščine, skrite lepote mesta in narave ter bodite pozorni na drobne, morda celo neopazne stvari, ki iz ozadja ustvarjajo vzdušje. S Samsung Galaxy S25 Ultra boste, ne da bi skrbeli, kakšna bo fotografija, tudi čisto spontane in nepričakovane trenutke lahko ujeli kot pravi profesionalec.

S Samsung Galaxy S25 Ultra in Samsung Galaxy S25 ali Galaxy S25+ lahko čisto brez fotografskega znanja ustvarite pravo profesionalno fotografijo. Napredna umetna inteligenca namreč sproti oblikuje in prilagaja slike ter izboljšuje njihovo vizualno privlačnost. Slike lahko še dodatno poživite z lastnimi prilagojenimi filtri s pomočjo Galaxy AI, ki analizira vašo najljubšo fotografijo in ustvari filter, kot ga želite.

Kaj pa ustvarjanje videoposnetkov

Da, s Samsung Galaxy S25 Ultra tudi snemate lahko kot profesionalec, v še izboljšani 10-bitni tehnologiji. Mojstrsko! Poleg tega so tu še dodatne napredne funkcije, kot je Spatio Temporal Filter, ki do podrobnosti odstrani šum ter ustvari izjemen posnetek tudi pri nočnih snemanjih in v slabih vremenskih razmerah. Galaxy Log pa omogoča profesionalno snemanje z napredno barvno korekcijo in obdelavo, s funkcijo Zvočna radirka pa lahko kar sproti brišete nezaželene zvoke (npr. veter, hrup, zvoke množice ljudi). Če boste uporabili funkcijo Samodejno obrezovanje, pa bo umetna inteligenca kar sama prepoznala ključne trenutke in ustvarila skrajšane dinamične posnetke, ki jih lahko takoj, brez oblikovanja, objavite na družabnem omrežju ali delite s prijatelji.

FOTO: Samsung/ DGEUT

Čas je, da se odpravite na naslednjo popotniško dogodivščino in z Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 ali Galaxy S25+ v žepu ustvarite nepozabne spomine = vrhunske fotografije, ki vas bodo vedno znova vračale nazaj na sanjsko potovanje.

Več o posodobljeni seriji pametnih telefonov Galaxy S25 si lahko preberete TUKAJ. Vsi trije modeli so že v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung