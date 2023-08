Kam je izginila uporniška Marija Kolesnikova?

Pogroma nad nasprotniki režima v Belorusiji še ni konec. Tri leta so minila od množičnih protestov proti avtoritarnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku in v tem času so oblasti priprle številne opozicijske aktiviste, ki so sodelovali na njih. Za nekaterimi se je izgubila vsaka sled, svojci ne vedo niti tega, ali so sploh še živi.

Ena od njih je Marija Kolesnikova, ki so jo zaradi nasprotovanja režimu oblasti aretirale septembra 2020. Bila je članica udarne ženske trojice, ki je spodbujala k akciji velike množice, ki so se zbrale na protestih proti Lukašenku. Obtožena je bila ekstremizma in prevratništva, za kar ji je sodišče izreklo 11 let zaporne kazni. Od lanskega februarja je bila zaprta v samici, prepovedali so ji telefonske klice, pisma, obiskati je niso smeli niti sorodniki niti odvetnik. Zadnjih šest mesecev pa se je za njo izgubila vsaka sled. Nihče izven zaporniških zidov ne ve, kaj se z njo dogaja. »Vsak dan čakam na novice … niti tega v resnici ne vemo, ali je sploh še živa,« je za BBC v Varšavi povedala njena sestra Tatjana Khomich. »Upam, da je to ne bo zlomilo, čeprav je jasno, da to vpliva na um vsakega človeka. Temu bi lahko rekli tortura.«

A Marija je le ena od mnogih opozicijskih voditeljev, ki jih je režim obsodil na dolgoletne kazni, potem pa so v jetniškem sistemu preprosto poniknili. Sergej Tihanovski in Viktor Babariko sta nameravala leta 2020 kandidirati na predsedniških volitvah, a namesto da bi pristala na predvolilnih srečanjih, sta se znašla za rešetkami. Kje sta danes, ni znano. »Mislim, da jih hočejo mentalno zlomiti. Vidijo, da so še vedno optimistični in zelo močni, zato želijo streti njihovo miselnost,« je prepričana Marijina sestra.

Ko so se Belorusi številčno, kot še nikoli dotlej, zoperstavili diktatorskemu režimu, se je ta odzval z vso silo. Prišlo je do množičnih aretacij, vojska in policija pa sta se brutalno znesla nad protestniki. Mnogi so bili pretepeni in izpostavljeni mučenju in čeprav obstajajo o tem številni dokazi, so oblasti takšno ravnanje ves čas zanikale. Flavtistka Marija je pred polnimi trgi vedno stala odločno in z nasmeškom na obrazu. Ko so jo beloruske oblasti septembra 2020 skušale izgnati v Ukrajino, je na nikogaršnji zemlji pred njihovimi očmi uporniško raztrgala beloruski potni list, nato pa se peš vrnila v domovino. Takoj so jo aretirali. Zadnje njeno sporočilo je sestra prejela 2. februarja letos. V njem je 41-letna upornica med drugim napisala, da pogreša stare čase, ko je bila svobodna, ko je skupaj s prijatelji pila kavo in kovala načrte za prihodnost.