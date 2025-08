Kamala Harris bo spregovorila o vsem

Pred dobrim letom dni je Kamala Harris postala kandidatka za ameriško predsednico, pri čemer se je v sodobno zgodovino ZDA vpisala z najkrajšo kampanjo doslej, saj je morala v zadnjem trenutku vskočiti namesto opešanega republikanskega kandidata Joeja Bidna. O teh razburljivih mesecih in političnem dogajanju v ozadju je napisala spomine 107 Days (107 dni), toliko je namreč trajala njena predsedniška kampanja.

V založbi Simon&Schuster vsebine knjige, ki bo izšla septembra, za zdaj ne želijo razkriti, demokratska političarka pa je obljubila, da »bo spregovorila o vsem, o čemer bi si želeli, da spregovori«.

»Sto sedem dni sem potovala po državi in se borila za našo prihodnost – to je bila najkrajša predsedniška kampanja v sodobni ameriški zgodovini,« je povedala v videu, ki je pospremil novico o izidu knjige. »Odkar sem zapustila funkcijo, sem veliko premišljevala o tistih dneh. Odkrito in s premislekom sem pisala o dogajanju v zakulisju tega potovanja. Prepričana sem, da je vredno deliti, kar sem videla, kar sem spoznala in kako lahko napredujemo.«

Kljub vsem spoznanjem pa je razkrila, da se na volitvah leta 2026 ne bo potegovala za mesto guvernerke v Kaliforniji. V nedavnem intervjuju s Stephenom Colbertom v oddaji The Late Show je povedala, da se ne želi vrniti v ameriški politični sistem, ker se je »pokvaril«. To je bil njen prvi intervju po porazu na volitvah.

V lanski predsedniški tekmi je demokrat Biden zaradi slabih nastopov in nenavadnega obnašanja iz tedna v teden izgubljal podporo v lastni stranki. Potem ko se je konec junija katastrofalno odrezal v televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom, ga je k umiku pozvalo več uglednih strankarskih kolegov in 21. julija je naznanil, da opušča kampanjo za ponovno izvolitev.

Za novo kandidatko je podprl svojo desno roko Kamalo Harris, ki mu je zvesto stala ob strani, kmalu pa je dobila tudi podporo stranke. Tedaj 59-letna političarka je imela v javnosti nizko podporo, kar se je začelo spreminjati šele v mesecih ob njeni kandidaturi.

Američani so novembra lani dobili priložnost, da bi prvič v zgodovini na čelo ZDA izvolili žensko, a so raje že drugič večinsko glasovali za Donalda Trumpa, ki je prejel 312 elektorskih glasov, medtem ko jih je demokratka zbrala 226.

107 Days ni prva knjiga izpod peresa Kamale Harris. Pred šestimi leti je pri založbi Penguin Books prav tako objavila spomine Truths We Hold: An American Journey. Hči priseljencev z Jamajke in iz Indije v njej popisuje svoje odraščanje v Berkeleyju v Kaliforniji, zakaj je postala najprej okrožna tožilka in nato generalna tožilka v San Franciscu, sklene pa jo s popisovanjem svojih uspehov v boju proti prvi Trumpovi administraciji.