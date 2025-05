Kamala Harris kritizirala Muska in spomnila na 30. leta prejšnjega stoletja

Kamala Harris je na konferenci o nepremičninah v Avstraliji kritizirala Elona Muska in poudarila, naj se svet spomni, kaj se je dogajalo v 30. letih prejšnjega stoletja. Nekdanja ameriška podpredsednica je po poročanju Guardiana dejala, da jo skrbi trenutno dogajanje v svetu. Med nagovorom 4500 nepremičninskih agentov je med drugim izrazila tudi zaskrbljenost glede rabe umetne inteligence.

Harrisova je prvič obiskala Avstralijo. Bila je častna gostja na tamkajšnji konferenci o nepremičninah. V intervjuju z veteranom nepremičninske industrije Johnom McGrathom Muskovega imena sicer ni izrekla, navajala ga je le kot svetovalca v Trumpovi administraciji, je pa ameriškega mogotca označila kot primer osebe, ki ima »povsem napačno videnje, da je znak močnega vodje to, koga premaga«.

»Nekdo, ki je danes zelo priljubljen, vsaj v nekaterih medijih, je namignil, da je empatija znak šibkosti zahodnih civilizacij,« je povzela Muskove besede in dodala še, da je »znak moči to, da človeka skrbi za blagostanje drugega«. Elon Musk je sicer marca v intervjuju s podkasterjem Joejem Roganom kritiziral administracijo Kamale Harris in njen odnos do priseljencev.

Kamala Harris. FOTO: Jungho Kim/Reuters

John McGrath je Harrisovo sicer predstavil kot »eno od najbolj uspešnih žensk v zgodovini«, vendar se je političarka pošalila, da je trenutno v resnici brezposelna. Na odru je pred zbrano publiko po poročanju Guardiana govorila o svoji vzgoji in karieri ter delila tudi nekaj anekdot iz časa, ko je bila še kalifornijska generalna državna tožilka.

O porazu na predsedniških volitvah ni govorila, prav tako ni omenjala Donalda Trumpa niti J. D. Vancea. Imela pa je nekaj pripomb o ameriški zunanji politiki ter trgovinski vojni, ki jo je začel predsednik Trump. »Skrbi me, kaj se trenutno dogaja v svetu. Pomembno je, da se spomnimo zgodovine in tridesetih let prejšnjega stoletja. Razumeti moramo zgodovino, ki nas je naučila, da smo med seboj odvisni in da morajo biti narodi povezani. Naučila nas je tudi pomena zaupanja, prijateljstva, integritete in poštenosti,« je še dejala Harrisova.

Kamala Harris je kritizirala Elona Muska. FOTO: Andrew Harnik/Getty Images via Afp

Glede uporabe umetne inteligence je dejala, da ji Američani ne zaupajo, saj ogroža delovna mesta, prav tako pod vprašaj postavlja resničnost novic. Poudarila je sicer, da so inovacije pomembne, a se vprašala tudi, če svet res počne vse, da bi zaščitil ranljive.

Med drugimi govorniki na konferenci sta bila britanski podjetnik in podkaster Steven Bartlett ter nepremičninski posrednik iz Sydneyja David Walker. Konferenca o nepremičninah bo trajala do ponedeljka, organizatorji pa niso želeli razkriti, koliko so bili za svojo udeležbo in nastop plačani govorniki.