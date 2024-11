Težko soočenje s porazom sanj o pravičnejši Ameriki

V nadaljevanju preberite:

Številnim ameriškim demokratom se je 5. novembra podrl svet, po ponovni zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah žalujejo za svojimi sanjami o pravičnejši Ameriki. Nekateri pa vendarle spoznavajo, da so se z migrantsko krizo, poudarjanjem spolnih, rasnih in drugih identitet ter še posebej z zgodovinsko draginjo odmaknili od ameriške politične sredine. Kdo bo reševal stranko Franklina Delana Roosevelta, Billa Clintona in Baracka Obame?