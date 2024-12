Kitajska je dobila svojo različico filma Barbie

Odkar so 22. novembra na Kitajskem začeli predvajati film Her Story (Njena zgodba), se prah okrog njega kar ne poleže. Postal je velik hit, v filmske blagajne prinaša veliko denarja, hkrati pa je sprožil manjši družbeni razkol.

Pod scenarij in režijo feministične komedije se je podpisala filmska ustvarjalka Shao Yihui, ki dogajanje prikazuje skozi zgodbo treh žensk: neodvisne matere samohranilke, njene bistre hčerke, ki obiskuje še osnovno šolo, in njune sosede, mlade pevke, ki sama sebe označuje za »trezno romantično norico«. Doslej je film v blagajne prinesel že 93 milijonov dolarjev (98,4 milijona evrov), poroča CNN.

Režiserka Shao Yihui je s filmom Her Story navdušila žensko občinstvo in vznemirila moški del publike. FOTO: Reuters Connect

Film je sprožil številne odzive na družbenih medijih. Ženski del občinstva v njem vidi odgovor na ameriško uspešnico Barbie, a ne le to. Gledalkam je všeč, ker v ospredje postavlja prebujeno ženskost in je hkrati pronicljiv komentar dogajanja v moderni kitajski družbi, vse pa je pospremljeno z veliko mero humorja. V njem je najti tudi subtilno, vendar pogumno kritiko razmer v državi, od zaprtja v času pandemije, upadanja moči novinarstva in toksične kulture, v kateri ljudje prijavljajo drug drugega zaradi prekrškov. Eden od spletnih komentarjev, pod katerega se je podpisala anonimna lezbijka, izpostavlja, kako nenavadno je, da je režiserki uspelo prelisičiti razvpito stroge cenzorje in v kader pripeljati mavrično zastavo in gejevski par, ki se spogleduje nekje v ozadju.

Medtem ko se ženske med gledanjem duhovitega filma nadvse zabavajo, pa moške spravlja v slabo voljo in nekateri iz dvorane odidejo kar sredi projekcije. Mnogim predstavnikom močnejšega spola se zdi, da jim film jemlje dostojanstvo. Nekateri so na družbenih omrežjih izpostavili, da provocira »spolni antagonizem«, kar je termin, ki ga državni mediji pogosto uporabljajo kot razlog za nadzorovanje spletnih feminističnih debat, ki so po oceni oblasti »prekoračile mejo«.

V zadnjem desetletju je vodstvo kitajske komunistične partije, ki ga sestavljajo le moški, na različne načine zatiralo feministični aktivizem. Leta 2015 so aretirali pet feministk, ker so načrtovale protest proti spolnemu nadlegovanju. Novinarko, ki je promovirala gibanje #jaztudi, pa so pred nekaj meseci obsodili na petletno zaporno kazen. Razlog: njeno početje so označili za prevratniško.