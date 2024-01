Klonirana opica Retro vzbuja pomisleke

Skoraj 30 let po tem, ko so britanski znanstveniki kot prvi na svetu klonirali ovco Dolly, s Kitajske prihaja novica, da jim je z izboljšano metodo posrečilo klonirati opico rezus makaki, ki so jo poimenovali Retro. Raziskovalna skupina, ki pod okriljem Kitajske akademije znanosti deluje na Inštitutu za nevroznanost v Šanghaju, se je več let ukvarjala s poskusi kloniranja, tokrat pa jim je prvič uspelo ustvariti zdravo opico. Gre za vrsto, ki je v svojem ravnanju v marsičem podobna ljudem. Pri tem vodja skupine Qiang Sun zatrjuje, da jim kloniranje človeka ne pade na pamet, saj bi bilo to »povsem nesprejemljivo«.

Retro je zdaj star že 17 mesecev. FOTO: Foto Qiang Sun/AFP

Čeprav so po »stvarjenju« Dolly nekateri znanstveniki napovedovali, da bo kmalu mogoče klonirati tudi ljudi, se je hitro pokazalo, da se tehnika, ki je bila uporabljena za Dolly, pri primatih ne obnese. In vendar je leta 2018 prav skupina pod vodstvom Qiang Suna objavila, da so na isti način klonirali dva makakija, ki so ju poimenovali Zhong Zhong in Hua Hua. A do tega rezultata je vodila milo rečeno neučinkovita pot, od 79 ustvarjenih embriev, ki so jih prenesli v maternice 21 samic, sta preživela le dva.

Zdaj znanstveniki upajo, da je izpopolnjena metoda bolj učinkovita in da bodo lahko ustvarili identične rezus makakije, ki jih bodo uporabili za medicinske raziskave. Dejstvo pa je, da je preboj, kot ga imenujejo Qing Sun in njegovi kolegi, uspešen v manj kot dveh odstotkih, le toliko živali se namreč rodi. Kljub temu znanstvenik pravi, da je nova strategija bistveno izboljšala učinkovitost kloniranja opic, tako glede števila vsajenih embriev kot števila nosečih samic. Sporoča tudi, da se njihov poskus dobro razvija. »Retro je vsak dan večji in močnejši. Živi v hiši, ki je namenjena živalim, kjer ima veliko prostora in sončne svetlobe,« pravi strokovnjak, ki je novo študijo objavil v reviji Nature Communication Journal.

Številni strokovnjaki pri tem opozarjajo na etični vidik kloniranja. Odkar so Dolly leta 1996 ustvarili s t. i. tehniko somatskega celičnega nuklearnega transferja (SCNT), se je na ta način rodilo okoli 20 kloniranih živali, od psov, mačk, konjev do prašičev. Ko so kitajski znanstveniki leta 2018 opravili prvi eksperiment, pri katerem je bilo med nosečimi opicami veliko splavov in poškodovanih fetusov, se je oglasila nemška bioinženirka Angelika Schnieke, ki je sama sodelovala pri kloniranju ovce Dolly. Opozorila je, da so kitajski znanstveniki prestopili etično mejo in da bi bilo o tem treba razpravljati. Takrat je tudi povedala, da osebno težko upraviči kloniranje opic, in izrazila strah, da se bodo takšni poskusi nadaljevali in se razširili tudi na druge vrste.