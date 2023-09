Korejska senzacija je skupina leta

Sinoči so v Prudential Centru v Newarku podelili MTV Video Music Awards. S kar devetimi nagradami je velika zmagovalka večera postala Taylor Swift, ki je bila med drugim razglašena za glasbeno izvajalko leta, njen Midnights je postal album leta, pesem Anti-Hero pa je bila proglašena tudi za skladbo in video leta, za najboljši pop videospot in nagrajena za posebne učinke. Skupno ima ameriška ljubljenka zdaj že 23 VMA nagrad, le eno manj od Beyonce.

Nagrado za življenjske dosežke so podelili kolumbijski pevki Shakiri, Sean Diddy Combs pa je bil oklical na svetovno ikono. Obetavna izvajalka je postala ameriška raperka Ice Spice, najboljši rock video je The Loneliest skupine Måneskin, skupina Stray Kids je najboljši K-pop izvajalec, SZA pa je posnela najboljši r & b videospot. Prvič so podelili tudi nagrado v kategoriji afrobeats, za pesem Calm Down sta jo osvojila Selena Gomez in nigerijski pevec in raper Rema.

Selena Gomez in nigerijski pevec in raper Rema sta osvojila nagrado v novi kategoriji afrobeats. FOTO: Angela Weiss/AFP

Med glasbenimi skupinami je slavila tista, ki na dolgih vožnjah para živce tudi marsikateremu staršu pri nas, južnokorejska dekliška senzacija Blackpink. V ostri konkurenci so premagale južnokorejski fantovski zasedbi Tomorrow X Together in Seventeen, britansko dekliško skupino Flo, južnokorejski dekliški skupini NewJeans in Fifty Fifty, Američane Jonas Brothers in zmagovalce izbora za pesem Evrovizije 2021 Måneskin.

Taylor Swift je domov odnesla kar 9 kipcev, skupno jih ima že 23. FOTO: Angela Weiss/AFP

Skupino Blackpink so leta 2016 umetno ustvarili pri agenciji YG Entertainment, ki deluje kot glasbena založba, agencija za talente, podjetje za glasbeno produkcijo, organizacijo dogodkov in koncertno produkcijo hkrati. Najuspešnejšo južnokorejsko dekliško skupino sestavljajo Jisoo (28), Jennie (27), Rosé (26) in Lisa (26), dekleta pa so ene od glavnih izvoznih artiklov K-popa. Leta 2022 so se podale na svetovno turnejo Born Pink World Tour, ki je postala najbolj dobičkonosna koncertna turneja ženske skupine v zgodovini, sklenile pa jo bodo 17. septembra, z dvema koncertoma v Seulu. Blackpink so tudi rekorderke po številu naročnikov in ogledov na youtubu ter največkrat predvajana dekliška skupina na spotifyju.

Letošnjo podelitev MTV VMA je povezovala ameriška raperka Nicki Minaj, med nastopajočimi pa so bili Sean Diddy Combs, Olivia Rodrigo, Lil Wayne in Demi Lovato.