Kraljica gospodinjstva v akciji

Ameriška kraljica gospodinjskih nasvetov in receptov Martha Stewart se je pri 81 v kopalkah pojavila na naslovnici revije Sports Illustrated in zablestela. Ni prva ženska, starejša od 70 let, ki se je pojavila na naslovnici te revije za moške. Pri 74 letih je to storila lepa sivolasa Maye Musk, mati slavnega milijarderja, ki je bila nekoč manekenka. Martha Stewart, o kateri se zdi, da se sploh ne stara, je povedala, da je bilo poziranje v kopalkah velik izziv. »Potrebovala sem veliko nečimrnosti in še malo samozavesti.« Fizično in psihično pa se počuti odlično, zato se ji zdi, da vse skupaj ni bilo pretežko.

Lani je postala influencerka in obraz luksuzne japonske kozmetične hiše Clé de Peau. Njeni reklamni in zabavni videi na tiktoku in instagramu imajo že več kot sto milijonov ogledov. Očitno se posebne dame najlepše starajo. Končno so obrazi zrelih žensk obnoreli kozmetično industrijo, saj je bilo res težko opazovati šestnajstletnice, ki so v modnih revijah reklamirale kreme za zrelo kožo.

Aktivnost kot recept za lepoto

Nekaj mesecev preden je odpotovala v Dominikansko republiko, kjer so nastali posnetki za naslovnico revije, je Martha trikrat na teden hodila na pilates in to je vse. Pravi, da jo lepi in posebni moški še vedno privlačijo. »Če sem na zabavi, se bom vedno potrudila, da bom klepetala z najlepšim in simpatičnim moškim v prostoru.«

Martha Stewart velja za eno najuspešnejših žensk v ZDA, ima več sanjskih posestev, več revij in televizijskih oddaj, ki gospodinje poučujejo, kako vzdrževati svoj dom, poleg tega se zna tudi po padcih zelo uspešno pobrati. Leta 2005 je namreč zaradi napak, ki jih je storil njen računovodja, pet mesecev preživela v zaporu in morala je odslužiti še leto hišnega pripora in to na njenem čudovitem posestvu v Bedfordu pri New Yorku, kar najbrž ni bilo tako hudo.

Eden njenih najboljših prijateljev je raper Snoop Dogg, velik ljubitelj marihuane. Stewartova je zelo aktivna, obdeluje vrt in skrbi za živali, ki jih ima na farmi. Živali, to je njen glavni recept za lepoto.

Pravi, da se ves čas samoustvarja, in temu pravi izobraževanje. »Ko se nehaš spreminjati, je s teboj konec.« V New York Timesu so jo spraševali o lepotnih operacijah in o tem, kaj meni o »novem« obrazu Madonne. Stewartova je bila odločna in je povedala, da je Madonna neskončno talentirana in da je njen obraz njena stvar.

»Med mano in Madonno je velika razlika, pa ne le glede lepotnih operacij, ampak tudi zato, ker ona nosi nenavadna oblačila, jaz pa sem najraje doma in mesim kruh.«