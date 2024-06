Aleotti odbil napad Bilbaa in dobil slovensko pentljo

Italijan Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe) je zmagovalec 30. kolesarske dirke po Sloveniji. V zadnji etapi od Šentjerneja do Novega mesta (156,9 km) je namreč ubranil majhno prednost pred Špancem Pellom Bilbaom (Bahrain-Victorious). Etapa je pripadla Ircu Benu Healyju, najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na četrtem mestu.

Petindvajsetletni Aleotti je bil med etapo nekajkrat v zahtevnem položaju. Na razgibanem delu trase je namreč Bilbao prišel do nekaj prednosti, a je pred zadnjim klancem na Trško goro (1,5 km/10,5 %) obveljal status quo med vodilnima, ki sta etapo začela z 12 sekundami razlike.

Ob vznožje strmega klanca je prvi pripeljal Healy (EF Education-EasyPost), ki je tudi sam nekaj časa pretil v skupnem seštevku. A Irec ni imel prave pomoči ostalih na čelu in je moral sam narekovati ritem, ob tem pa se je zdelo, da je porabil preveč moči.

A ravno Healy je tri kilometre pred ciljem iz manjše skupine spredaj skočil, slediti pa mu ni mogel niti lanski zmagovalec etape v Novem mestu, domačin Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je delal za Bilbaa. Irec je imel dovolj moči in je na glavnem trgu v Novem mestu slavil osmo zmago v karieri. Ciljno črto je prečkal šest sekund pred zasledovalci.

»Potem, ko sem izgubil nekaj časa v včerajšnji etapi, sem za danes koval nekakšno maščevanje. Vem, kako lahko zmagam in kako rad zmagam. Vedno je bil cilj iti na polno na klancih ter tekmece presenetiti in iti 'solo' do cilja. Čeprav so me na zadnjem klancu ujeli, so se v ozadju favoriti za skupno zmago borili in preveč gledali med sabo, kar mi je dalo dovolj manevrskega prostora,« je v uradni izjavi za organizatorja po dirki dejal Healy.

Za drugo mesto v etapi sta se udarila Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) in Venezuelec Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA), boljši je bil Norvežan, četrti je ciljno črto prečkal domači as Luka Mezgec (Jayco-AlUla), peti pa Mohorič.

»Healy je zelo hitro napadel z Jhonatanom Narvaezom, na kar je celotna dirka eksplodirala. Poskušali smo z Bilbaom izzvati Aleottija, ampak je na žalost nato Narvaez ostal zadaj, zaradi česar je njegova ekipa Ineosa pomagala pri narekovanju ritma. A raje poskušamo zmagati, kot da se zadovoljimo z drugim mestom,« je za RTV Slovenija dejal Mohorič, ki mu je Bilbao med današnjo preizkušnjo ob koncu dejal, naj se bori za etapno zmago.

»Na koncu sem se vrnil v boj za etapno zmago, ampak je imel Healy več sreče, saj sva se z Narvaezom le spogledovala. Healy je nato zasluženo zmagal,« je še dodal v današnji etapi drugi najboljši Slovenec.

V prvi zasledovalni skupini je etapo sklenil tudi Aleotti in tako ubranil deset sekund naskoka pred Bilbaom za doslej največjo zmago v karieri. Teh je doslej zbral sedem, pet od tega na dirki Sibiu po Romuniji. V petek je slavil v tretji etapi slovenske pentlje, na Krvavec v četrti pa ohranil prednost kljub zmagi Bilbaa na plaži.

Tako je dirko sklenil deset sekund pred Bilbaom, tretje mesto pa je pripadlo Italijanu Giuliu Pellizzariju (VF Group-Bardiani CSF), ki je zaostal 26 sekund. Najboljši Slovenec je bil skupno Domen Novak (UAE Team Emirates), ki je bil 12. (+1:52).

»To je bila zelo kaotična etapa od samega začetka. Brez moštvenih kolegov bi se zame dirka odvila povsem drugače. Zelo sem hvaležen za vsa njihova odrekanja in pomoč. Okoli 40 km pred koncem je bila spredaj močna skupina, a lahko smo nadzirali dogajanje v etapi,« je po skupni zmagi svojo ekipo Bora-hansgrohe pohvalil Aleotti.

»Nisem paničaril, a bil sem malce zaskrbljen, ko je bil spredaj Bilbao v močni skupini. Toda ekipa nikoli ni zganjala panike, pokazali smo zelo dobro ekipno predstavo. Zelo lepo je zmagati tukaj, to je doslej moja največja zmaga v karieri in moram se še enkrat zahvaliti ekipi, trenerju in vsem, ki so mi na tej poti pomagali,« je še za konec dodal 25-letni Italijan.