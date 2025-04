LeBron James postal prvi športnik, preobražen v Kena

LeBron James, superzvezdnik lige NBA in eden najbolj prepoznavnih sodobnih športnikov, je postal je prvi profesionalni športnik s svojo svojo različico lutke Ken.

Podjetje Mattel, ustvarjalec kultne blagovne znamke Barbie, je predstavilo novo lutko v podobi LeBrona Jamesa, oblečeno športno jakno z napisom LJ, številko 23 in frazo Just a kid from Akron. Lutka nosi tudi majico z napisom We Are Family, ki se nanaša na njegovo fundacijo. Poleg so še dodatki, kot so slušalke, superge in seveda žoga.

Krista Berger, podpredsednica pri Barbie, je poudarila, da lutka predstavlja LeBrona kot pozitivnega vzornika, ki s svojo podobo presega šport in navdihuje mlajše generacije. To je pomemben korak tudi za 65 let staro franšizo, ki si v zadnjih letih prizadeva za vse večjo raznolikost. Čeprav so bile doslej že izdane Barbie lutke v čast športnicam, kot so Serena Williams, Megan Rapinoe in Naomi Osaka, je LeBron prvi športnik, ki je postal Ken.

Poteza prihaja v času, ko se Mattel sooča s pritiski spričo trgovinske vojne ZDA s Kitajsko, kjer izdelajo skoraj 40 odstotkov svojih igrač. Dvig cen in motnje v dobavni verigi bi lahko vplivali na trg, zato podjetje upa, da bo nova figura s podobo LeBrona pomagala pritegniti nove kupce in okrepiti blagovno znamko.